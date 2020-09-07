山月村太魯閣族茅草屋造景拆除 族人不捨道別

太魯閣國家公園布洛灣遊憩區山月村，10年前由耆老指導，在園區內搭建茅草屋、瞭望台等造景，重現族人過去生活景象，但因臨時建築期限到期，將於月底拆除，員工及族人難過道別。

被稱為「村長」的山月村負責人鄭明岡說，民國100年為舉辦「文面家族再現－文面民族文化傳承」活動，邀請泰雅族和太魯閣族的6位文面老人和6位文面中壯年齊聚一堂，向太魯閣國家公園管理處申請建造茅草屋及瞭望台造景。

鄭明岡表示，當時搭建瞭望台及茅草屋，有詢問太魯閣族耆老田貴芳，使用南方松等堅固木材搭建，內部擺飾也經考察，還原過去族人生活模樣，不少影視工作者專程來考察或拍攝。

「搭建時就知道有一天會拆除」鄭明岡說，當年活動結束後，2座建物就成為園區的文化產物，不少族人專程來這拍婚紗、辦婚禮，還有「山月村結婚廣場」之稱，有大家滿滿回憶，即便要拆除了很不捨，也願意坦然接受。

鄭明岡說，拆除過程中盡可能將木材物盡其用，現有的木製裝置藝術，也利用拆下來的木材「補強」，目前也和太管處討論，計畫在原地搭建景觀平台，作為遊客夜間觀看星空、表演舞台等，繼續傳承太魯閣族文化。

太管處景觀維護課長何文晟表示，茅草屋及瞭望台以臨時建物核定使用，構造物以木頭、茅草搭建，當時核定使用1年，考量使用需求，也通融使用至今，最近經評估建物不適合再補強使用，基於公共安全考量，和山月村業者溝通、討論後，決議在30日前恢復原狀。