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基隆24小時怎麼玩？市府徵求不斷電旅遊創意 首獎8萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市舉辦「基隆24小時不斷電，濱海奇基線跟著走」創意遊程影音比賽，首獎8萬元。圖／基隆市政府提供
基隆市舉辦「基隆24小時不斷電，濱海奇基線跟著走」創意遊程影音比賽，首獎8萬元。圖／基隆市政府提供

基隆市力推「濱海奇基線」旅遊，除了3款套票優惠方案，還舉辦「基隆24小時不斷電，濱海奇基線跟著走」創意遊程影音比賽，今天起到10月16日受理線上報名，民眾可拍影音呈現如何24小時玩基隆，以及濱海奇基線沿線亮點或創意玩法，首獎8萬元。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，近幾個月國人在國內旅遊意願提高，基隆不論平假日都可見觀光旅遊人潮。基隆擁有得天獨厚的美麗山海、人文歷史與美味佳餚，白天和夜晚都有賣點。

1天24小時基隆要怎麼玩才過癮？曾姿雯舉例，民眾可以欣賞和平島日出，在當地來碗餛飩湯配手工蔥油餅。白天可以到正濱漁港色彩屋、忘憂谷、潮境公園拍網美照，或在港邊喝咖啡。在外木山可欣賞夕陽餘暉，廟口夜市還有凌晨才會出現的隱藏版美食，或是體驗崁仔頂漁市叫賣，用鮮魚湯滿足味蕾。

城銷處為推廣基隆旅遊觀光，規劃創意遊程影音徵件活動，向民眾徵求結合濱海奇基線、小鎮漫遊、在地歷史文化及特色美食創意遊程，希望能帶動基隆深度旅遊。

熱愛旅遊民眾不限年齡，個人或團體，今起到10月16日都可上官網報名，網址：https://event.xinmedia.com/coastal-keelung。

濱海奇基線中型巴士每天上午9點到下午5點，分從基隆外木山、瑞芳深澳漁港對開，1小時1班次。全線共設13站，分別為外木山、台鐵基隆站、廟口、中正公園、二沙灣砲台、原住民文化會館、和平島、和平島公園、碧砂漁港、海科館、八斗子車站和新北瑞芳區建基煤礦、深澳漁港。

濱海奇基線針對不同客群推出3款優惠套票，A方案「濱海奇基親子趣」有1日乘車券及海科館門票，原價250元，優惠價150元。

B方案「基隆小鎮散步漫遊」有北北好玩卡交通暢遊1日券、和平島公園門票、樂品喜塘午茶套餐，原價485元，優惠價399元。

C方案「奇基饗食享樂」有北北基好玩卡交通暢遊1日券、找到幸福咖啡店午茶、連珍糕餅、漁品軒伴手禮各1份，原價605元，優惠價499元。

3款套票可在雄獅旅遊官網、雄獅旅遊基隆、台北站前、新北板橋及南港車站門市，以及北北基好玩卡線上平台、KKDAY等通路購買。

基隆 和平島

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