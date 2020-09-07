影／2機車騎士耍帥磨胎 台東鐵花村草地毀壞民怨來補洞

「如果這是你本人，或者是你的好友，可以請他天氣放晴後，去把那些洞補一補嗎？」

昨天下午3點之後，台東市下起豪雨，3小時降雨達100毫米，市區知名景點鐵花村草地積水不退，引來2名男子不知台東本地人或是遊客將越野機車騎進鐵花村大草地，來回玩水且玩起後輪「燒胎」，導致鐵花村草地有無數大小坑洞。簡姓市民目睹過程，PO文希望當事人天晴後主動來修補破洞。

簡姓台東市民昨天晚上8點左右，他在臉書台東大小事貼文且標記地點「在鐵花村／音樂聚落 ‧ 慢市集 」 。

他貼文：「如果這是你本人，或者是你的好友，可以請他天氣放晴後，去把那些洞補一補嗎？草皮的保養不容易，￼鐵道藝術村的草皮有很多小孩子在這裡奔跑，你造成的坑洞很容易使他們跌倒受傷。麻煩你了，我只是希望大家有個更好的休閒環境，￼多話了點」。￼

簡姓男子對2名當事年輕人語無責備，不過，許多網友看了紛紛留言譴責：「真沒同理心，品德真差」、「被耽擱的滑胎車手....」、「太誇張的行為…簡直腦子進水」、「想騎不會挑戰林道嗎？」「未來找他們賠償草皮」。

記者今天上午到鐵花村查看，草地上除留有數十公尺長胎痕，還有大小坑洞十幾處，有的坑洞深達10公分，比成人的拳頭還大，小朋友白天奔跑嬉戲，大人夜間行走，都有可能因坑洞而跌倒及扭傷腳。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，會立刻啟動開口契約，請包商盡速修補坑洞，以防遊客或民眾摔倒，也會跟警方報案，請警方協助追查兩名年輕人不排除向他們追償。