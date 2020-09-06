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白露到 披白紗宜蘭冬山文旦上市甜度高

中央社 / 宜蘭縣6日電

又到文旦採收季。宜蘭縣冬山鄉農會今天表示，為避免文旦遭蟲咬，近年來當地柚農都會替柚樹披上猶如婚紗的紗網，今年出產的文旦甜度都有11度以上，歡迎消費者選購。

每年節氣之一白露前後都是文旦採收季節。宜蘭縣長林姿妙等人今天前往冬山鄉一處果園，共同掀開宛如披著婚紗的文旦樹，為今年已熟成的文旦行銷。

林姿妙致詞時表示，冬山鄉是宜蘭縣文旦最大產區，產地集中於冬山河流域上游。因台灣夏季易受颱風侵襲，為降低文旦落果、避免風雨侵襲及蟲咬、確保柚子品質，近年來當地果農們運用智慧，利用防風網罩住柚樹，外觀宛如新娘披著白紗，形成特殊景觀。目前正值文旦產季，歡迎全國各地消費者選購。

冬山鄉農會總幹事黃志耀受訪時說，冬山鄉文旦種植面積約120公頃，年產量約2200公噸，因地處緯度偏北，主要以白露前後為採收期。農會為振興後疫情時期買氣，今年首度與雄獅旅行社合作推出彩柚列車，邀請全國各地消費者來宜蘭體驗採果。

黃志耀表示，因今年雨量少，冬山鄉出產的文旦甜度都有11度以上，縣府也會針對柚農所栽種的文旦進行農藥殘留採驗，確保食安。

文旦 林姿妙 婚紗

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