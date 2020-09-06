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宜蘭鳩之澤溫泉區 最快10月1日重新開放

中央社 / 宜蘭縣6日電

林務局今天表示，位在宜蘭的太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉區，今年5月因聯外道路坍方，溫泉管線連帶嚴重損壞，經修復後預定最快在10月1日重新開放。

鳩之澤溫泉區的聯外道路在今年5月底因上邊坡崩塌，溫泉管線連帶嚴重損壞，道路一度雙向無法通行，之後又因山區時常降下午後雷陣雨，原崩塌處再度發生無預警持續性落石，封閉至今。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀告訴中央社記者，災害發生後經過勘災與搶修，修復工程已進入最後階段，待上邊坡擋土牆完工後就可重新埋設溫泉管線，預定最快在10月1日重新開放。

她表示，屆時溫泉區內的泡湯區、煮蛋區與鳩之澤自然步道都將提供遊客在中秋節或是國慶連假時的選擇，讓民眾又能盡享泡湯、煮溫泉蛋的樂趣，但溫泉區內的餐廳自8月起已開始翻新維修，園區10月開放後暫無供餐，僅提供簡易販賣部。

溫泉 修復 崩塌

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