龜山島夢幻「牛奶海」 專家曝：是酸奶菌缸小心果酸換膚
宜蘭龜山島「牛奶海」浮白色海域浪漫絕美，近日爆紅，吸引民眾搭乘遊艇到牛奶海大玩潛水及立漿等水上活動；但專家提醒，牛奶海其實是個「酸奶菌缸」，比正常海水還酸，泡太久小心就像果酸換膚，它還蘊育特有的細菌，帶有硫磺臭味，有人洗了3天才洗掉。
龜山島是一座活火山，海底冒出溫泉水，其實就是「硫磺海」；曾有遊客泡在這高濃度的硫磺海，感覺比大海略微酸，更苦更臭更難洗，皮膚古溜古溜了3天。
近日網上吹起一股龜山島牛奶海的旅遊風，中山大學海洋科學系副教授林玉詩在「中華民國海洋學會」粉絲頁有篇貼文，她說，龜山島「牛奶海」是從龜首處的海底溫泉噴發造成，而這個「奶」嚴格來說應叫它「酸奶」（即優酪乳）。
正常的海水會呈現弱鹼性，酸鹼值約為8，但根據科學家的研究，牛奶海的酸鹼值可低達6，僅略高於酸奶，而熱泉水本身的酸鹼值則低達1.5，因此在牛奶海泡太久，小心會有類似果酸換膚的效果。
「如果牛奶海那麼酸，牛奶海底怎麼會有珊瑚礁呢？」林玉詩說，當熱泉從煙囪噴出向海表面移動時，會一邊湧升、一邊把周圍的海水捲入，同時因高溫大量氣泡，使得湧泉的密度較低，導致酸性的湧泉主要浮在海水表面，「牛奶海下方的海水性質其實比較接近一般的海水」，自然有機會孕育珊瑚，也有著名的怪方蟹存活。
牛奶海的流場複雜，曾有漁民表示，在這裡混跡十幾年，從沒搞清楚龜山島的流。牛奶海面對著開闊的海洋，水平瞬間流速可達每秒70公分，在這邊泡澡可千萬要小心，否則一回頭說不定已到石垣島。
有人覺得此說法「太浮誇」，如果流那麼強的話，「到牛奶海不就一下被沖掉了？」林玉詩說，龜山島瞬間流速雖強，隨潮汐變化也非常明顯，牛奶海在一天之內還可形成5至6次的漩渦，這些漩渦直徑大概100至200公尺，約1至2小時轉一圈，由於「轉速偏慢，一般人通常感覺不出來」，甚至還旋繞出美麗的圖案。
最近研究更發現，牛奶海雖然臭不可當，裡面卻蘊育一些特別的細菌。研究人員利用穩定同位素技術，測量牛奶海的固碳速率，發現牛奶海即便在沒有光的情況下，也可以非常高的效率吸收二氧化碳，暗示這些小傢伙不是一般海水裡執行光合作用的藻類，而是熱泉環境特有的細菌。
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