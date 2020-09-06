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整合北花蓮觀光地方產業 吸引遊客深度旅遊
由經濟部輔導的光隆集團成立「北花蓮城鄉價值整合平台」，以「共想‧共享」為主軸，透過進駐百間廠商的「共想」創生出多元豐富產品樣態，分享給國內外遊客，創造就業機會，吸引青年返鄉。同時結合國內跳島郵輪觀光旅遊，深度造訪在地景點，帶動產業發展。
「北花蓮城鄉價值整合平台」成果發表會今天在光隆博物館園區舉行，計畫主持人曾俞翔表示，串連新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉，結合北花蓮觀光能量，將38處地方特色中，打造7條創生旅遊路線。
經濟部中小企業處推動城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR），補助光隆企業1600萬元，利用園區約30公頃基地，成立地方創生產業營運平台。
光隆企業經理曾俊喬表示，北花蓮生活圈創生旅遊遊程包括太魯閣「山林裡的迴聲」、洄瀾灣「漁、海，為鄰」、新城「新城、新與舊」、花蓮港區「花蓮港裡的花蓮事」、花蓮市美食「花蓮好好味」、石雕巡禮「藝術心象呈現出的石雕成相」、吉安「村落裡，我們的故事」等7條創生旅遊路線。
曾俊喬說，7大遊程結合花蓮景點，像是崇德達基力部落屋、山月村、江口良三郎紀念碑、多羅滿賞鯨、練習曲書店、光隆博物館、慶修院、花蓮文創園區、松園別館等，希望能吸引10月啟航的「環島郵輪」遊客，欣賞在地自然美景人文、特色工藝。
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