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宜蘭狂掃7級強風 宣布龍潭湖情人節燈飾暫停亮燈

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影
受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影

受到颱風外圍環流影響，宜蘭今天刮起7級強風，縣政府顧及遊憩活動安全，宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。

受海神外圍環流影響，宜蘭今天風力不小，部分山區出現路樹傾倒。根據宜蘭氣象站表示，平均風力達6級，瞬間最大陣風7級，已經快要到達強風警報的程度了。

宜蘭縣政府日前在龍潭湖舉辦情人節活動，搭建兩座名為「真心」及「光芒」的美麗鵲橋，情人節活動雖在29日結束，因應民眾要求延長亮燈的呼聲，縣府繼續保留燈飾；但眼見今天風勢太強，為了安全，緊急宣布晚間暫停亮燈。

縣政府決定把燈飾保留到年底，不過為了安全起見，針對受風面強的城堡訂於明天拆除，真心鵲橋的美人魚燈飾在9月20日拆除。

受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影
受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影
受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影
受颱風外圍環流影響，宜蘭刮起7級強風，縣府宣布今晚龍潭湖情人節燈飾全區暫停亮燈，請民眾不要前往，以免撲空。記者戴永華／攝影

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