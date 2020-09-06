搭乘最美濱海觀光公車 東北角推4款優票套票還能免費抽

「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」（綠19公車）新路線日前通車，從礁溪轉運站發車，沿途經過頭城、烏石港、外澳、北關、大溪、大里到石城服務區，串連宜蘭北部各景點，被譽為「最美濱海觀光公車」；東北角管理處即日起更與商家合推4款好食、好玩、好行及午茶趣1日遊套票，可使遊程更豐富有趣，網路訂票很方便。

4種套票都包含1日遊券，當天可無限次數在這條路線的12個景點上下車，組合套票方案A：「優遊樂好食」265元，公車1日券當日不限次數搭乘+加外澳遊憩區九號咖啡下午茶套組。方案B：「優遊樂好玩」155元，公車1日券當日不限次搭乘+蘭陽博物館門票。

方案C：「優遊樂好行」155元：黃金福隆線公車1日券當日無限次搭乘，宜蘭東北角海岸線公車1日券當日不限次搭乘，台鐵頭城、福隆單程車資（宜蘭好玩卡小額儲值50元）。方案D：「優遊午茶趣」225元：公車1日券當日無限次搭乘+石城服務區灆咖啡二館下午茶套餐。

遊客不僅可體驗美好的海岸午茶時光，還可一邊欣賞遠處的龜山島、黃昏時的彩霞滿天。可採取線上至少同一種套票買兩張，可以寄送，寄送時間需3天到7天，或請到雄獅台北站前、板橋、南港及基隆門市購買。

此外，為讓民眾可以搶先體驗這條路線景點的多元魅力，管理處也推出按讚抽獎送套票的活動，有機會把整組4款套票帶回家，東北角之友粉絲抽獎頁https://reurl.cc/ygQLQ2。