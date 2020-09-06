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加速深層海水產業扎根 台東縣擬推台東藍認證品牌

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府為加速深層海水產業在台東扎根，擬推動「台東藍」品牌認證，圖為先導產品樣本。記者羅紹平／翻攝
台東縣政府為加速深層海水產業在台東扎根，擬推動「台東藍」品牌認證，圖為先導產品樣本。記者羅紹平／翻攝

經濟部水利署預定民國111年完成台東深層海產業園區重新佈管作業，台東縣政府提前因應，加速深層海水產業在台東扎根，擬推動「台東藍」品牌認證推廣及補助計畫。

台東縣繼日前與台東大學合作舉辦「深層海水產業聯盟推動會議」邀集從中央至地方產官學研各界代表，共同商討未來深層海水的產業園區規畫與策略，也實地參訪深層海水取水管佈管規畫與作業，了解取水管施工進度。

台東除籌辦產業聯盟會議，由產官學研各方專家提出對深層海水產業願景、公私部門合作模式與資源分配政策問題，包括土地使用、引資招商、行銷宣傳、財務規劃等具體政策，中央政府代表也將地方建議帶回研究，作為未來政策規畫的參考。

台東縣推動深層海水產業前後15年，但一波三折，前兩次取水管佈管失敗，如今水利署第三度佈管，除佈管地點南移約2公里，且事前經過周詳的海下水文與地質環境調查，這次成功機率高。

縣長饒慶鈴表示，也期待藉由「台東藍（TTBlue）」建立台東的深層海水「藍金」認證品牌形象，呈現台東「藍金產業」的多元潛力，讓更多的消費者肯定與認識台東的深層海水產品，也讓更多的產業界來台東投資藍金產業。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府為加速深層海水產業在台東扎根，擬推動「台東藍」品牌認證。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴表示，縣府為加速深層海水產業在台東扎根，擬推動「台東藍」品牌認證。記者羅紹平／攝影

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