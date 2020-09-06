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2020台東活水湖長泳 北市青年龍泰穎率先完賽

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
2020台東活水湖長泳嘉年華今天上午登坦，吸引1674位游泳同好參與。記者羅紹平／攝影
2020台東活水湖長泳嘉年華今天上午登坦，吸引1674位游泳同好參與。記者羅紹平／攝影

2020台東活水湖長泳嘉年華今天上午8點在台東市森林公園活水湖登場，1674位來自全台各地的游泳同好，紛紛化為浪裡白條，全長2200公尺賽程，家住台北市松山區的30歲青年龍泰穎率先回到終點，以43分鐘完賽。

這場由中華民國成人游泳協會主辦的長泳嘉年華，強調友誼同樂，非比賽性質，只要游完全程，就核發完賽紀念牌，但還是吸引1674位同好報名，上午8點，大伙剛下水，大會司儀就開始為11月的屏東大鵬灣海上長泳嘉年華「招兵買馬」。

龍泰穎說，他自小學開始游泳，2200公尺龍泰穎以43分完賽，在1674位選手中第一位上岸；林尚平則以46分完賽。

為了這次來台東活水湖長泳，林尚平說，他和龍泰穎幾個月前就展開訓練，從600公尺開始，逐步加強到3000公尺，且調整配速，沒想到真有幫助。

龍泰穎說，今天是第一次跟友人林尚平組隊報名參加台東活水湖長泳，也是第一次在活水湖游泳，很意外，台東活水湖水質好、水溫適中，且周邊環境好，風景非常漂亮，來台東游泳真的很舒服，明年還要再來台東參加。

北市青年龍泰穎（左）今參加台東活水湖長泳嘉年華，以43分游完2200公尺，第一個上岸完賽，同行友人林尚平則以46分完賽。記者羅紹平／攝影
北市青年龍泰穎（左）今參加台東活水湖長泳嘉年華，以43分游完2200公尺，第一個上岸完賽，同行友人林尚平則以46分完賽。記者羅紹平／攝影
北市青年龍泰穎今參加台東活水湖長泳嘉年華，以43分游完2200公尺，第一個上岸完賽。記者羅紹平／攝影
北市青年龍泰穎今參加台東活水湖長泳嘉年華，以43分游完2200公尺，第一個上岸完賽。記者羅紹平／攝影

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