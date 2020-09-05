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花蓮義民祭活動依古禮登場 3000客家鄉親參與場面盛大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮義民祭文化活動今天舉行，縣長徐榛蔚依客家古禮五獻禮，向義民爺獻上敬意。圖／縣府提供
花蓮義民祭文化活動今天舉行，縣長徐榛蔚依客家古禮五獻禮，向義民爺獻上敬意。圖／縣府提供

花蓮縣政府舉辦義民祭文化活動今天登場，縣長徐榛蔚依客家習俗挑擔奉飯祭拜義民爺，並以客家古禮五獻禮獻上最高敬意，現場還邀請花蓮縣各客屬分會、客家社團、團體等前來參加，並有特色陣頭表演，吸引超過3000名客家鄉親同樂。

義民節是台灣北部客家地區重要節日，花蓮前縣長傅崐萁是客家人，十分重視客家文化傳承與信仰，因此從民國103年首辦義民祭，邀請客家團體一同傳承客家文化，至今已經連辦7年。

今年的義民祭活動今天在吉安鄉南埔公園登場，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁服務處處長陳文卿、花蓮義民堂主委鍾雪梅、客家事等人，戴起斗笠依古禮挑擔奉飯，在義民堂前行祭祀大典。早期鄉民會在出征前，挑擔供應飯菜以壯義勇軍聲勢，直到現在客家鄉親每年舉辦祭典時，仍沿襲「挑擔奉飯」的習俗以表追思；此外，也以客家古禮五獻禮，依序敬獻鮮花、素果、酒水、財帛及糧草，祈求國泰民安、風調雨順。

除了重要的祭祀大典，現場還邀請戰鼓醒獅、鍾馗嫁妹、傳統三太子、漢聲文化樂團等陣頭表演，花蓮縣客屬會各分會、花蓮縣客家文化研究推展協會及在地協會等17個團體也輪番演出客家音樂、舞蹈及民俗技藝，吸引超過3000人同樂，場面熱鬧盛大。

縣府客家事務處表示，除了今天的義民祭活動，接下來7日在富里鄉竹田義民亭及鳳林鎮長橋褒忠義民亭，都將延續義民祭文化，舉辦祭祀祈福活動，為義民爺祝壽，歡迎客家鄉親共襄盛舉。

花蓮義民祭文化活動今天舉行，除了依古禮祭祀，也有熱鬧的客家團體表演。圖／縣府提供
花蓮義民祭文化活動今天舉行，除了依古禮祭祀，也有熱鬧的客家團體表演。圖／縣府提供
花蓮義民祭文化活動今天舉行，縣長徐榛蔚（右）依客家挑擔奉飯，帶著飯菜祭拜義民爺。圖／縣府提供
花蓮義民祭文化活動今天舉行，縣長徐榛蔚（右）依客家挑擔奉飯，帶著飯菜祭拜義民爺。圖／縣府提供

義民祭 客家文化 徐榛蔚

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