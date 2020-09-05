桃園載大量廢棄物到宜蘭丟 惡劣行徑被環保局逮個正著

兩輛拖板車昨天下午滿載太空包，與一輛小貨車沿宜蘭縣冬山鄉大進路朝淋漓坑開去，民眾察覺有異通報縣環保局，稽查人員趕往處理，當場查獲吊車正將放有事業廢棄物的太空包卸放農牧用地上。由於行為人不具廢棄物清理許可，且將廢棄物任意堆放農牧用地，涉嫌違反廢棄物清理法，環保局會同警方查扣47個太空包及犯案車輛，並移請檢警偵辦。

宜蘭縣環保局科長胡璧輝說，淋漓坑先前曾遭人違法棄置廢棄物，是被棄置垃圾的熱區，因此昨天接獲民眾通報後，稽查人員立即趕往，果然在冬山鄉進利路發現兩輛拖板車及一輛小貨車停靠路邊，有吊車正在卸放太空包。

經盤點，當時已有20個太空包被放置一旁空地，另兩輛拖板車上還有47個太空包，太空包內有大量疑似被掩埋處理過，還夾雜泥土的塑膠廢料，初步判定是事業廢棄物。

稽查人員研判，這批廢棄物無立即汙染的危險，因此先將20個太空包留置原地，維持行為原貌以利檢警後續偵辦，另會同警方將47個太空包及犯罪工具拖板車等車輛當場查扣沒入。

環保局表示，兩輛拖板車司機坦承從桃園市龍潭區運料前來，小貨車上有一對夫妻，林姓婦人表示是她聯絡，但說詞反覆不一，一下子說是要作為塑膠原料使用，又改口將送至焚化廠處理，原本說是自己的地，後來又改口說是鄰居的土地。