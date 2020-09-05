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桃園載大量廢棄物到宜蘭丟 惡劣行徑被環保局逮個正著

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨天在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運事業廢棄物到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨天在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運事業廢棄物到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供

兩輛拖板車昨天下午滿載太空包，與一輛小貨車沿宜蘭縣冬山鄉大進路朝淋漓坑開去，民眾察覺有異通報縣環保局，稽查人員趕往處理，當場查獲吊車正將放有事業廢棄物的太空包卸放農牧用地上。由於行為人不具廢棄物清理許可，且將廢棄物任意堆放農牧用地，涉嫌違反廢棄物清理法，環保局會同警方查扣47個太空包及犯案車輛，並移請檢警偵辦。

宜蘭縣環保局科長胡璧輝說，淋漓坑先前曾遭人違法棄置廢棄物，是被棄置垃圾的熱區，因此昨天接獲民眾通報後，稽查人員立即趕往，果然在冬山鄉進利路發現兩輛拖板車及一輛小貨車停靠路邊，有吊車正在卸放太空包。

經盤點，當時已有20個太空包被放置一旁空地，另兩輛拖板車上還有47個太空包，太空包內有大量疑似被掩埋處理過，還夾雜泥土的塑膠廢料，初步判定是事業廢棄物。

稽查人員研判，這批廢棄物無立即汙染的危險，因此先將20個太空包留置原地，維持行為原貌以利檢警後續偵辦，另會同警方將47個太空包及犯罪工具拖板車等車輛當場查扣沒入。

環保局表示，兩輛拖板車司機坦承從桃園市龍潭區運料前來，小貨車上有一對夫妻，林姓婦人表示是她聯絡，但說詞反覆不一，一下子說是要作為塑膠原料使用，又改口將送至焚化廠處理，原本說是自己的地，後來又改口說是鄰居的土地。

稽查人員查出，3輛車都未領有公民營廢棄物清除處理機構許可文件、隨車未持有廢棄物產源及處理地點的證明文件，且現場堆置地點為農牧用地，已涉嫌違反廢棄物清理法第9及41條規定，已錄案移請檢警偵辦。依該法規定，可處1到5年以下徒刑，併科最高1500萬元罰金。

宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運事業廢棄物到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運事業廢棄物到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運裝有事業廢棄物的太空包，到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供
宜蘭縣環保局接獲民眾舉報，昨在冬山鄉進利路發現有拖板車從桃園涉嫌載運裝有事業廢棄物的太空包，到農地違法棄置。圖／宜蘭縣環保局提供

廢棄物 太空 夫妻

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