基隆古蹟旁明信片藝術裝置 呼應大沙灣記憶

基隆市府在即將開放的要塞司令部官邸前方打造一座藝術裝置「捎一只金黃歲月的明信片」，以明信片造型透過紙雕手法呈現，呼應此區域曾經作為大沙灣海水浴場的記憶。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「基隆時空漫遊指南」以歷史場景內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的旅遊遊程，打造基隆觀光新玩法。

其中，「捎一只金黃歲月的明信片」由知名紙雕藝術家成若涵創作，作品右下角的「要塞司令部許可章」則是為呼應當時因軍事區域管制規範，任何書信往來都必須經過「要塞司令部」許可的軍事記憶。

民眾用手機掃描作品旁邊說明牌上的QRcode，要塞司令「黑河內信次」就會出現和民眾互動，述說過去要塞司令部背後的歷史故事，帶民眾揭開基隆不為人知的軍事面紗。

這次也特別規劃「漫遊大沙灣時空路徑遊程」，民眾可以先到要塞司令部眷舍及官邸參觀「沙灣Villa」及「捎一只金黃歲月的明信片」，遙想大沙灣海水浴場風華，接著可以前往正濱漁港，於特色餐廳及咖啡廳享用午餐，並在正濱漁港彩色屋前拍照，感受舒適的漁港生活步調。

接著可跨越和平橋前往社寮福德宮前欣賞「幸福印記」裝置藝術，偌大的充氣魟魚裝置象徵大航海時代的記憶。最後前往和平島公園的超天然海水泳池，享受輕鬆的海洋氛圍，並在這趟穿越時空之旅劃下完美的句號。

基隆市長林右昌表示，基隆是一座擁有豐富文化底蘊的城市，在市府積極爭取文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」補助下，今年基隆有多處歷史場景即將修復完成，最近更結合觀銷處推出的文化觀光品牌「基隆時空漫遊指南」，將歷史文化與觀光緊密結合，就是期待將基隆的設計與文化能量向外擴散，讓世界看見。