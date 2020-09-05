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基隆時空漫遊指南 古蹟結合明信片造型等8處裝置藝術
「基隆時空漫遊指南」以歷史場景內容為基礎，設計結合8處裝置藝術的旅遊遊程，打造基隆觀光新玩法。其中，在即將正式開放的要塞司令部官邸前方，打造一座立體裝置「捎一只金黃歲月的明信片」，是由知名紙雕藝術家成若涵創作。
府市觀光及城市行銷處長曾姿雯說，以大沙灣海水浴場為主題，創作一系列藝術創作，如「捎一只金黃歲月的明信片」等，邀請民眾到大沙灣區域走訪，感受基隆深厚的歷史底蘊，並透過美食、藝術更認識基隆。
這個以明信片造型的創作，呼應此區域曾經作為大沙灣海水浴場的記憶，當年民眾到此遊玩、學生到此接受海泳教育的回憶，透過紙雕手法呈現於作品中。明信片右下角的「要塞司令部許可章」呼應當時因軍事區域管制規範，任何書信往來都必須經過「要塞司令部」許可的軍事記憶。
遊客只要用手機掃描作品旁邊說明牌上的QRcode，要塞司令「黑河內信次」就會出現和民眾互動，述說過去要塞司令部背後的歷史故事，帶民眾揭開基隆不為人知的軍事面紗。
怎麼玩「漫遊大沙灣時空路徑遊程」？建議民眾可以先到要塞司令部眷舍及官邸參觀「沙灣Villa」及「捎一只金黃歲月的明信片」，遙想大沙灣海水浴場風華，接著可以前往正濱漁港，於特色餐廳及咖啡廳享用午餐，並在正濱漁港彩色屋前拍照，感受舒適的漁港生活步調。
接著，可跨越和平橋前往社寮福德宮前欣賞「幸福印記」裝置藝術，偌大的充氣魟魚裝置象徵大航海時代的記憶。最後前往和平島公園的超天然海水泳池，享受輕鬆的海洋氛圍，並在這趟穿越時空之旅畫下完美的句號。
市長林右昌說，今年基隆有多處歷史場景即將修復完成，基隆時空漫遊指南將歷史文化與觀光緊密結合，就是期待將基隆的設計與文化能量向外擴散，讓世界看見。
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