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疫情、鬼月雙重影響 台東鬧血荒 廟宇響應捐血
受疫情加上正值鬼月影響，台東捐血站每月庫存全血型量不到900袋，關山電光「聖母壇」與捐血站合作辦理捐血活動，邀請3位高中學生演奏音樂，邀請大家放鬆心情響應捐血。
台東捐血站長江宜勳表示，今年由於受到新冠肺炎疫情的影響，已經讓採血量有些許下滑的情況，現在農曆7月有的因為宗教上的顧忌而不願「見血」，所以讓募集血液的工作更是雪上加霜。
他表示，捐血站往年每月提供台東地區醫院所需求用血量約為1400至1600袋左右，不過，今年從疫情開始每月募集的全血型不到900袋，無法應付情況下，目前暫時仰賴高雄捐血中心支援。
關山電光聖母壇得知台東血量不足後，今天舉行佛祖殿的入火安座同時，也辦理捐血活動，聖母壇總幹事李至明指出，神明總是勸人為善好事多做，所以在血液不足的情形下願意來舉辦活動協助號召熱血助人。
捐血現場邀請就讀東商應用外語的周譽承、花蓮女中黃彥菱和台東女中陳雅婷3位同學演奏音樂，讓排隊等候的捐血人身心靈得到放鬆。
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