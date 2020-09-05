影／人孔蓋變鐵板機士秒摔傷台電判賠2萬3 議員促改善

基隆市一名騎士雨天騎車經過仁三路一處台電的人孔蓋後，下1秒就摔倒四肢受傷，法官判台電賠2萬3千元。議員鄭文婷指出，經現場勘查發現人孔蓋光滑，因老舊上面的刻紋都磨平，有如「一片鐵板」，建議各管線單位應汰舊換新，在未更換前也要把有危險的設法增加防滑係數。

一名騎士去年騎機車行經基隆市仁三路時，只有1秒的時間即摔倒，四肢受傷，機車也受損，求償9萬多元。台電原指可能是市府路面的問題，但法官根據監視器找出元凶就是台電電得負起責任。法官判台電要賠2萬3千元，主要理由是人孔蓋為102年間設置完成，無法證明該當時設置之人孔蓋符合去年規定之防滑標準，對於設置或保管有過失。

議員鄭文婷對此表示，「這個人孔蓋就跟鐵板一樣」，因老舊上面的刻紋都磨平了，就如同馬路上的隱形殺手，平時就要很注意，下雨天更是危險，當地居家說，相關單位會勘後後2天，又有1個人摔傷。而仁三路短短不到百公尺的距離就有快20個，各單位都有，非常的密集。

鄭文婷建議，台電公司應全面檢視人孔蓋，去年台電雖有訂定新的規範，但去年之前的應全面更新，符合新的標準。另外，市政府的人孔蓋也很多，在市府還沒有更新前，也應設法增加防滑係數。長期而言，希望由市府主導，將台電、中華電信、水公司等管線單位一起進行合併整理，提升用路人的安全。

台電基隆區營運處指出，台電在基隆市有1萬1千多個人孔蓋，去年後新設未下地人孔蓋抗滑值需達50BPN以上，但目前現有的多屬舊有，台電計畫逐步汰換更新，特殊需要的地方如斜坡等會會利用防滑塗料增加磨擦力。市區道路部分，則會配合市政府降埋、更新改善，省道部分3年內汰換完成。