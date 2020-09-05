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台東觀光夜市「減塑做愛心」滿月 少掉2個垃圾子母車

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市觀光夜市62個攤位愛心箱都有二分之一滿的銅板，甚至有人投百元鈔到愛心箱裡。記者尤聰光／攝影
台東市觀光夜市62個攤位愛心箱都有二分之一滿的銅板，甚至有人投百元鈔到愛心箱裡。記者尤聰光／攝影

台東市觀光夜市響應「減塑運動做愛心」昨天滿1個月，62個攤位不僅收了近3萬元愛心捐款，垃圾量也減少2個子母車。觀光夜市促進會常務監事羅永豐說：「愛心減塑超乎預期，會持續辦理」。

「民眾很挺這個活動！」羅永豐說，原本認為民眾看到買塑膠袋要付1塊錢後，會降低購買商品意願，沒想到很多人不僅不要塑膠袋，還主動投1塊錢愛心，甚至有人投百元鈔到愛心箱裡，很感動。

台東觀光夜市響應減塑運動做愛心，與創世基金會台東院合作，消費者欲使用塑膠袋，需自付1元購買，攤商並將1元投入愛心箱捐贈創世，活動從8月4日起至昨天滿1個月，特別辦理成果回收。

62個攤位愛心箱都有二分之一滿的銅板，創世人員光數1元銅板就花了1個多小時，募得近3萬元。創世台東院院長王玉鳳說，會將募集的錢，用在植物人尿布、奶粉及生活必需品上，很感謝夜市與大家的支持。

另活動除募集近3萬元愛心，也明顯減少夜市的垃圾量，羅永豐表示，以往夜市每天要6個1100公升的子母車來消耗垃圾，自活動以來，現在只要4個子母車，減少2個，成效超乎預期，希望大家持續響應下去。

羅永豐表示，9月開始觀光夜市攤商對於消費者自備環保餐具、餐盒、環保袋或環保杯，也推出優惠活動；如加量不加價、現金折價2元至5元不等。

台東市觀光夜市響應「減塑運動做愛心」昨天滿1個月，62個攤位不僅收了近3萬元愛心捐款，垃圾量也減少2個子母車。記者尤聰光／攝影
台東市觀光夜市響應「減塑運動做愛心」昨天滿1個月，62個攤位不僅收了近3萬元愛心捐款，垃圾量也減少2個子母車。記者尤聰光／攝影

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