影／全國第二所 花蓮鶴岡國小轉型阿美實驗學校今揭牌

花蓮瑞穗鄉鶴岡國小全校15名學生，9成9是阿美族，學校轉型為阿美族實驗學校，今天揭牌成立「秀姑巒阿美族實驗小學」，部落族人共跳當地獨有的「伐木舞」歡慶。校長游可如說，成為實驗小學後，可不受新課綱限制，針對孩子需要加強的部定課程補強，並拉高校定、民俗課程節數，更能融入並落實在地文化。

鶴岡國小位於花蓮中區瑞穗鄉的梧繞（Olaw）部落，15名學生僅1名是客家人，其餘都是阿美族，學校轉型「秀姑巒阿美族實驗小學」，課程規畫將以秀姑巒溪流域阿美族文化為基底。

今天揭牌，部落頭目黃源泉帶著族人跳起傳承百年、獲得原住民族傳統智慧創作專用權的伐木舞開心慶賀，縣長徐榛蔚、原民會副主委鍾興華、縣府教育處代理處長饒忠、縣議員蔡依靜、笛布斯‧顗賚、瑞穗鄉長陳進光等人都前往祝福。

校長游可如說，轉型為實驗小學後，不受新課綱課程節數固定的限制，部定課程可以增加節數，補強孩子的弱點，另在校定課程和民俗課程節數也能提高，讓孩子們更緊密融入社區，學習在地文化，「期許培育出有文化底蘊、具有面對未來所需知識能力的現代阿美族」。

她舉例，部定課程包括國語文的說讀寫作、數學思維邏輯，自然科學觀察能力，針對學生較弱的部分，可以讓孩子有更多時間補強；一般學校校定課程和民俗課程最多6節，實驗小學可以拉高到9節，就能結合人文地景產，同時培養孩子的國際觀，讓學生們都能心存在地，放眼世界。

部落頭目黃源泉樂見學校轉型，尤其對於傳統技藝文化、母語傳承，部落耆老都願意協助。