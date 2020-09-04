快訊

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆首座數位愛的書庫揭牌 學生享影音數位閱讀世界

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供
基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供

為推動數位閱讀教學，基隆市政府首次與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立2座「數位愛的書庫」，分別在明德國中與仁愛國小，今天在明德國中舉行聯合揭牌啟用儀式。

台灣閱讀文化基金會從實體書「愛的書庫」到「數位愛的書庫」的建置與推動，無疑是將閱讀往前跨了一大步。本次提供兩校各30臺平板電腦和充電設備，後續搭配搭配醍魔豆(TEAM Model)智慧教室或IRS即時回饋系統等Hiteach互動教學軟體的運用，帶學生進入文字、聲音、影像等多樣化數位閱讀的世界，與紙本翻頁式的閱讀冏異，讓學生在有限的空間做無限的閱讀。

數位書庫透過提供設備結合，將擴大教學團隊於跨領域專題探究課程之應用，指導學生正確運用科技獲取資訊之技能，有效激勵學生批判性及創造性思考。

揭幕儀式透過「數位閱讀互動體驗」活動，以平版配合Hiteach互動教學軟體，帶領師生體驗「親近閱讀的小訣竅」。基隆海事也到現場展示「空間有限。閱讀無限」，讓學生徜徉在浩瀚的書海。國立基隆高中「窺見顯微奧妙之眼」則展示線上自主學習與紙折顯微鏡，基隆商工「愛(heart)的數位商城(yogurt parfait)」將書本上的行銷管理知能化為數位商店的實際操作。

市長林右昌表示，基隆要發展智慧城市，在教育上以政府、民間、學校的力量三方緊密合作，針對教學面給學生工具和策略，才能在網海中活用知識的寶庫，發展自主學習力。

教育處長林祝里說，教育處正規畫辦理數位閱讀教學推廣工作坊，希望讓更多教師加入數位閱讀的行列，藉由增進教師專業知能及教學教法的創新突破。數位時代中，妥善「運用」數位「工具」而非盲目「沉迷」數位「遊戲」，利用多元的探究課程搭配數位閱讀解決實際的生活問題，是數位社會公民的基本素養，教育單位責無旁貸必須推動。

基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供
基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供
基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供
基隆首座數位愛的書庫揭牌，學生享影音數位閱讀世界。圖／基隆市政府提供

基隆 德國

延伸閱讀

3月加利被攔6.9萬陸製口罩 進口前壓MIT扣在基隆海關

林右昌：鐵路要留 基隆我說了算

類出國環島郵輪基隆大推剝皮魚湯 刺少肉多細嫩超Q彈

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

相關新聞

基隆首座數位愛的書庫揭牌 學生享影音數位閱讀世界

為推動數位閱讀教學，基隆市政府首次與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立2座「數位愛的書庫」，分別在明德國中與仁愛國小，...

基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元 9月全線上申請

基隆市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電汰換補助，去年申辦熱烈，但大排長龍引起抱怨，今年再成功爭取...

台東縣查無混充口罩 衛生局：嚴格把關

「國家隊口罩」疑混充中國製口罩，引起社會不安，台東縣衛生局昨天展開調查，尚未查獲混充口罩。衛生局表示，會嚴格把關，並要求...

基隆輕軌爭議 林右昌：鐵路是需要的不會廢 基隆我說了算

基隆市長林右昌今天上午上「Hit Fm 台北之音」接受主持人周玉蔻訪問，針對基隆輕軌完工後台鐵不進基隆站的爭議方案，周說...

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

台東國立關山工商新任校長王怡婷，今年8月1日接任後，不僅是該校創校首位女校長，也是老師、同學口中的「美女校長」。最津津樂...

碧候溫泉卡住 宜縣議員喊凍結南澳補助

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區去年完工至今已1年半，卡在原住民部落會議尚未同意，遲遲無法開園。縣議員一度以為問題出在縣府，要求...

秀姑巒溪遭汙染 學者促汙水處理

花蓮縣政府環保局接獲在秀姑巒溪泛舟的遊客反映，戲水上岸後，如沒有立即清洗皮膚會癢，環保團體懷疑是沿岸畜牧業偷排廢水導致。...

鬼頭刀產季 台東縣漁業署大力行銷

台東經濟魚種「鬼頭刀」進入產季，受疫情影響，國內市場採購需求降低，加上外銷運費漲價，衝擊漁民生計，成功鎮新港區漁會加大推...

類出國環島郵輪基隆大推剝皮魚湯 刺少肉多細嫩超Q彈

看準「類出國」正夯，在交通部支持下，將在10月22日推出疫後首度環島郵輪行程，今天在交通部舉行啟動記者會，基隆市長林右昌...

花蓮海洋公園推AR實境 抽雙人住宿券

遠雄海洋公園利用手機AR功能，推出「Happy Halloween萬聖AR尋鬼記」活動，遊客只需下載專屬APP，在園區內...

台東池上鄉光電爭議！業者今同意停工 公所另覓公有土地

台東縣池上鄉火車站後方1公頃建地將興建太陽能光電，近日引起地方部分鄉親抗議，今天鄉公所邀請光電業者、鄉親現勘協調，業者同...

咕咾石替身3D模型出爐 海豹岩將進社區與八斗漁村結合

八斗子漁村再生聯盟執行的暑期海豹岩守護及導覽結束，根據回收的問卷顯示，超過95%民眾滿意這次守護及導覽的活動，對於海豹岩...

熱門新聞

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

基隆輕軌爭議 林右昌：鐵路是需要的不會廢 基隆我說了算

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

淡水智駕巴士納新北公車 即起開放免費搭乘

高雄罷免陳致中今展開二階連署 明天成立罷免總部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。