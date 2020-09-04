基隆首座數位愛的書庫揭牌 學生享影音數位閱讀世界

為推動數位閱讀教學，基隆市政府首次與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立2座「數位愛的書庫」，分別在明德國中與仁愛國小，今天在明德國中舉行聯合揭牌啟用儀式。

台灣閱讀文化基金會從實體書「愛的書庫」到「數位愛的書庫」的建置與推動，無疑是將閱讀往前跨了一大步。本次提供兩校各30臺平板電腦和充電設備，後續搭配搭配醍魔豆(TEAM Model)智慧教室或IRS即時回饋系統等Hiteach互動教學軟體的運用，帶學生進入文字、聲音、影像等多樣化數位閱讀的世界，與紙本翻頁式的閱讀冏異，讓學生在有限的空間做無限的閱讀。

數位書庫透過提供設備結合，將擴大教學團隊於跨領域專題探究課程之應用，指導學生正確運用科技獲取資訊之技能，有效激勵學生批判性及創造性思考。

揭幕儀式透過「數位閱讀互動體驗」活動，以平版配合Hiteach互動教學軟體，帶領師生體驗「親近閱讀的小訣竅」。基隆海事也到現場展示「空間有限。閱讀無限」，讓學生徜徉在浩瀚的書海。國立基隆高中「窺見顯微奧妙之眼」則展示線上自主學習與紙折顯微鏡，基隆商工「愛(heart)的數位商城(yogurt parfait)」將書本上的行銷管理知能化為數位商店的實際操作。

市長林右昌表示，基隆要發展智慧城市，在教育上以政府、民間、學校的力量三方緊密合作，針對教學面給學生工具和策略，才能在網海中活用知識的寶庫，發展自主學習力。