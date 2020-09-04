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基隆首座數位愛的書庫揭牌 學生享影音數位閱讀世界
為推動數位閱讀教學，基隆市政府首次與財團法人台灣閱讀文化基金會合作，成立2座「數位愛的書庫」，分別在明德國中與仁愛國小，今天在明德國中舉行聯合揭牌啟用儀式。
台灣閱讀文化基金會從實體書「愛的書庫」到「數位愛的書庫」的建置與推動，無疑是將閱讀往前跨了一大步。本次提供兩校各30臺平板電腦和充電設備，後續搭配搭配醍魔豆(TEAM Model)智慧教室或IRS即時回饋系統等Hiteach互動教學軟體的運用，帶學生進入文字、聲音、影像等多樣化數位閱讀的世界，與紙本翻頁式的閱讀冏異，讓學生在有限的空間做無限的閱讀。
數位書庫透過提供設備結合，將擴大教學團隊於跨領域專題探究課程之應用，指導學生正確運用科技獲取資訊之技能，有效激勵學生批判性及創造性思考。
揭幕儀式透過「數位閱讀互動體驗」活動，以平版配合Hiteach互動教學軟體，帶領師生體驗「親近閱讀的小訣竅」。基隆海事也到現場展示「空間有限。閱讀無限」，讓學生徜徉在浩瀚的書海。國立基隆高中「窺見顯微奧妙之眼」則展示線上自主學習與紙折顯微鏡，基隆商工「愛(heart)的數位商城(yogurt parfait)」將書本上的行銷管理知能化為數位商店的實際操作。
市長林右昌表示，基隆要發展智慧城市，在教育上以政府、民間、學校的力量三方緊密合作，針對教學面給學生工具和策略，才能在網海中活用知識的寶庫，發展自主學習力。
教育處長林祝里說，教育處正規畫辦理數位閱讀教學推廣工作坊，希望讓更多教師加入數位閱讀的行列，藉由增進教師專業知能及教學教法的創新突破。數位時代中，妥善「運用」數位「工具」而非盲目「沉迷」數位「遊戲」，利用多元的探究課程搭配數位閱讀解決實際的生活問題，是數位社會公民的基本素養，教育單位責無旁貸必須推動。
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