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基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元 9月全線上申請

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元，9月全線上申請。記者游明煌／攝影
基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元，9月全線上申請。記者游明煌／攝影

基隆市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電汰換補助，去年申辦熱烈，但大排長龍引起抱怨，今年再成功爭取中央補助經費1531萬元，因疫情關係簡化申請流程，改採上網登記。去年4月30日以後購買的1、2級節能家電，包括冷氣機、電冰箱、除濕機都可申請補助，每戶電號最高可獲8千元補助，9 月受理申請，10月公開抽選。

市府工務處指出，設籍於基隆市市民，去年4月30日以後購買的1、2級節能家電，均可以申請補助。冷氣機每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；電冰箱則為每公升補助10元，每台補助最高3000元；除濕機每公升200元，每台補助最高2000元。同電戶可申請不同電器，但總計每電戶最高8000元，前期已申請項目不得再次申請。

副處長黃毅維表示，因應疫情，這次補助簡化住宅家電補助的申請流程，改採「全線上登記」方式，只要符合申請資格者就可到「基隆市住宅家電汰換補助」網站(網址: https://klsrs.com/)填寫登記資料，待抽獎獲得補助資格後再至基隆市政府工務處申請櫃台(基隆市信二路299號5樓)填寫領據即可。

9月1日起開放申請，登記截止時間為9月30日下午5點30分止，皆採全線上登記方式，並於10月16日統一進行公開抽選。線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電話或親至工務處申請櫃台洽詢。

另外，今年度住商部門仍需進行書面申請，轄內服務業電力用戶、表燈營業用戶及政府機關與學校有意願申請者，可至工務處網頁或是基隆市共推住商節電行動網下載申請表。另有關汰換老舊設備項目除包括「無風管空氣調節機」、「辦公室及營業場所燈具」既有T8/T9螢光燈具以與集合住宅、辦公大樓與服務業之室內停車場，汰換「室內停車場智慧照明燈具」外，亦擴大補助提供汰換「辦公室及營業場所燈具」既有T5螢光燈具。

市府設置住商節電專線（02）24272437、（02）24265420提供民眾咨詢，亦可於「基隆市共推住商節電行動網」（網址: http://kleco.klcg.gov.tw/）、「基隆市政府工務處網站」（網址：https://publicworks.klcg.gov.tw/）或至現場詢問以獲得節電相關資訊及下載相關資料。

基隆 節電 冰箱

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