林右昌：鐵路要留 基隆我說了算
基隆市長林右昌今天表示，基隆輕軌捷運還在綜合規劃階段，他會表達意見「鐵路要留」，目前根本還不到最後決定階段，「我是基隆市長，基隆是我說了算」。
民眾憂心輕軌營運後，台鐵恐不進基隆市區；林右昌上午接受Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」主持人周玉蔻專訪時表示，火車不會廢，他是基隆市長，最後一定選最有利基隆人方案。現在離選舉還很久，不要「八字沒一撇」就拿出來扯，會造成外界扭曲。
他說，台北市長柯文哲提北宜（宜蘭縣）高鐵，新北市長侯友宜提捷運民生汐止線，還有台北南港區到基隆捷運路廊，應一起討論，否則國家資源會重疊和浪費；如何整合出最佳方案，交通部最近會邀新北、台北與基隆首長討論，「火車會不會被廢掉，用跤頭趺（台語，指膝蓋）想就知道不會」。
林右昌表示，基隆輕軌捷運目前只是綜合規劃案其中一案，他非常了解基隆對鐵路的需求，站在他的立場需要鐵路，外界也沒什麼施壓。
他說，基隆輕軌目前規劃是輕運量上限，評估後有可能以中運量直接進基隆。政治不要為選舉操作、簡化討論，如果要當市長，不能把一件完整的事只切20％講，綜合規劃本來就該規劃不同情境，規劃時須模擬不同狀況，經公聽會等後才能決策。
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