快訊

40多歲女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

慕夏作品明年將來台展出 布拉格市長：展品非常豐富

林右昌：鐵路要留 基隆我說了算

中央社 / 基隆4日電

基隆市長林右昌今天表示，基隆輕軌捷運還在綜合規劃階段，他會表達意見「鐵路要留」，目前根本還不到最後決定階段，「我是基隆市長，基隆是我說了算」。

民眾憂心輕軌營運後，台鐵恐不進基隆市區；林右昌上午接受Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」主持人周玉蔻專訪時表示，火車不會廢，他是基隆市長，最後一定選最有利基隆人方案。現在離選舉還很久，不要「八字沒一撇」就拿出來扯，會造成外界扭曲。

他說，台北市長柯文哲提北宜（宜蘭縣）高鐵，新北市長侯友宜提捷運民生汐止線，還有台北南港區到基隆捷運路廊，應一起討論，否則國家資源會重疊和浪費；如何整合出最佳方案，交通部最近會邀新北、台北與基隆首長討論，「火車會不會被廢掉，用跤頭趺（台語，指膝蓋）想就知道不會」。

林右昌表示，基隆輕軌捷運目前只是綜合規劃案其中一案，他非常了解基隆對鐵路的需求，站在他的立場需要鐵路，外界也沒什麼施壓。

他說，基隆輕軌目前規劃是輕運量上限，評估後有可能以中運量直接進基隆。政治不要為選舉操作、簡化討論，如果要當市長，不能把一件完整的事只切20％講，綜合規劃本來就該規劃不同情境，規劃時須模擬不同狀況，經公聽會等後才能決策。

基隆輕軌 捷運

延伸閱讀

類出國環島郵輪基隆大推剝皮魚湯 刺少肉多細嫩超Q彈

侯友宜喊產業並肩作戰 林右昌：基隆是共同體一起努力

影／誰選北市長？鄭麗君：林右昌不管做什一定做得很好

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

相關新聞

基隆輕軌爭議 林右昌：鐵路是需要的不會廢 基隆我說了算

基隆市長林右昌今天上午上「Hit Fm 台北之音」接受主持人周玉蔻訪問，針對基隆輕軌完工後台鐵不進基隆站的爭議方案，周說...

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

台東國立關山工商新任校長王怡婷，今年8月1日接任後，不僅是該校創校首位女校長，也是老師、同學口中的「美女校長」。最津津樂...

台東縣查無混充口罩 衛生局：嚴格把關

「國家隊口罩」疑混充中國製口罩，引起社會不安，台東縣衛生局昨天展開調查，尚未查獲混充口罩。衛生局表示，會嚴格把關，並要求...

碧候溫泉卡住 宜縣議員喊凍結南澳補助

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區去年完工至今已1年半，卡在原住民部落會議尚未同意，遲遲無法開園。縣議員一度以為問題出在縣府，要求...

秀姑巒溪遭汙染 學者促汙水處理

花蓮縣政府環保局接獲在秀姑巒溪泛舟的遊客反映，戲水上岸後，如沒有立即清洗皮膚會癢，環保團體懷疑是沿岸畜牧業偷排廢水導致。...

鬼頭刀產季 台東縣漁業署大力行銷

台東經濟魚種「鬼頭刀」進入產季，受疫情影響，國內市場採購需求降低，加上外銷運費漲價，衝擊漁民生計，成功鎮新港區漁會加大推...

類出國環島郵輪基隆大推剝皮魚湯 刺少肉多細嫩超Q彈

看準「類出國」正夯，在交通部支持下，將在10月22日推出疫後首度環島郵輪行程，今天在交通部舉行啟動記者會，基隆市長林右昌...

花蓮海洋公園推AR實境 抽雙人住宿券

遠雄海洋公園利用手機AR功能，推出「Happy Halloween萬聖AR尋鬼記」活動，遊客只需下載專屬APP，在園區內...

台東池上鄉光電爭議！業者今同意停工 公所另覓公有土地

台東縣池上鄉火車站後方1公頃建地將興建太陽能光電，近日引起地方部分鄉親抗議，今天鄉公所邀請光電業者、鄉親現勘協調，業者同...

咕咾石替身3D模型出爐 海豹岩將進社區與八斗漁村結合

八斗子漁村再生聯盟執行的暑期海豹岩守護及導覽結束，根據回收的問卷顯示，超過95%民眾滿意這次守護及導覽的活動，對於海豹岩...

羅東林管處清除「綠癌」送好禮 收集發票可換野生蜂蜜

9月5日是小花蔓澤蘭全國防治日，林務局羅東林區管理處當天上午在壯圍鄉公館海邊，舉辦清除小花蔓澤蘭活動，為鼓勵民眾參加，祭...

影／宜蘭首創「母湯」小綠人 年輕人大讚這個會紅

宜蘭自創可愛的長輩圖小綠人，搭配「母湯曲」3燈面交通號誌，這座全國唯一會唱歌的小綠人啟用後效果很好。縣長林姿妙今前往體驗...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

基隆輕軌爭議 林右昌：鐵路是需要的不會廢 基隆我說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。