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台東縣查無混充口罩 衛生局：嚴格把關
「國家隊口罩」疑混充中國製口罩，引起社會不安，台東縣衛生局昨天展開調查，尚未查獲混充口罩。衛生局表示，會嚴格把關，並要求藥局及衛生所一旦發現有混充品立即通報。藥局表示，混充口罩事件爆發後，民眾關切變多了，但沒有退貨。
衛生局指出，昨天接獲中央疫情流行指揮中心通知後，即派稽查人員前往全縣45家藥局及16個鄉鎮市衛生所調查了解，貨源查無大陸製口罩，不過，避免混充口罩流入市面，以要求販售藥局及衛生所一旦發現有混充品立即通報，民眾可以安心購買。
「民眾買口罩都會詢問口罩有沒有問題。」台東市一家藥局說，今天早上就遇到不少民眾問口罩問題，大家都會擔心買到混充口罩，還好檢查貨源都是台灣製，且衛生局也來查驗過，品質沒有問題，民眾才安心購買，目前是沒有遇到民眾退貨的情形。
張姓市民說，連口罩國家隊都出問題了，民眾怎麼會放心，政府應該好好把關，不要以為只要出貨不斷貨就好，品質也要顧一下，不然不是偷賣口罩，就是混充口罩會一再發生。
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