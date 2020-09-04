台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

台東國立關山工商新任校長王怡婷，今年8月1日接任後，不僅是該校創校首位女校長，也是老師、同學口中的「美女校長」。最津津樂道的是校長遴選，竟是和老公競爭，夫妻PK，最後妻子打敗老公。

「台東的孩子質樸單純。」王怡婷說，來到關山工商至今抱持心疼與感謝；心疼是孩子得在大環境下必須分擔更多家庭中的責任與義務，而感謝的是老師們都充滿愛心和耐性，一路上陪伴孩子在人生求學階段成長與進步。

高雄師大英語學系畢業的王怡婷，投入教育職場19年，卻不斷自我學習，先後攻讀美國橋港大學教育學院英語教學碩士、雲林科技大學技術及職業教育研究所博士班博士候選人，充分發揮女性特有的細心與耐心。

有趣的是，從台南的玉井工商來台東關山報到前，關山工商校長遴選，她連過3關，而競爭對手竟是她的老公，同時為關山工商校長候選人，夫妻倆PK後結果是王怡婷略勝一籌，並在8月1日出任關山工商校長一職。

由於學校有第一位女校長，且是美女校長，讓原本喜歡賴床結果造成上學遲到學生，逐漸變少，因為王怡婷正式來報到關山工商校長後，幾乎每天早上都會在校門口歡迎師生到校，學生也樂於看到校長。