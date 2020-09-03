花蓮海洋公園推AR實境 抽雙人住宿券

遠雄海洋公園利用手機AR功能，推出「Happy Halloween萬聖AR尋鬼記」活動，遊客只需下載專屬APP，在園區內抓萬聖小鬼怪，遊客分享抓鬼內容後，還可抽海洋公園雙人住宿券，在水族館內與魚共眠，近距離跟海豚互動。

遠雄海洋公園指出，小朋友可於魔法殿堂內與海洋家族明星們互動拍照、玩遊戲，吉祥物們還會不定時推出糖果一把抓活動。探險島水族館及海洋哺乳動物生態館，還會上演「骷髏MAN餵食秀」，欣賞水族館內的護士鯊、叉頭燕魟覓食模樣。

萬聖節活動期間9月5日至11月1日，海洋公園推出萬聖變裝拍照活動，小朋友可化身成巫婆、吸血鬼、小惡魔在園區內大搗蛋，有多樣萬聖主題造型服裝可供選擇，還可拿著南瓜桶在指定商店內說出通關秘語，就可拿到糖果。

另外，9月「海洋公園軍教月」只要軍人、教師本人在優惠期間於海洋公園臨櫃購票，現場出示附照片之有效軍人證或教師證，即可享限定優惠價250元，同行親友每人可享590元（限購4人）。

宜花東鄉親於9月至12月，可享鄉親價590元優惠入園；大專生優惠專案只到9月20日，現場臨櫃購票，出示有效大專學生證，可享學生本人699元優惠入園。