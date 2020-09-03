台東池上鄉光電爭議！業者今同意停工 公所另覓公有土地
台東縣池上鄉火車站後方1公頃建地將興建太陽能光電，近日引起地方部分鄉親抗議，今天鄉公所邀請光電業者、鄉親現勘協調，業者同意停止施工，但鄉公所須另覓土地給業者興建使用。鄉長張堯城表示，會找公有土地。
張堯城說，業者興建太陽能光電土地面積約1公頃，包括土地及申請興建都合法，不過，問題在於配套措施沒有做好，未來，完工後恐影響整體景觀，且輸電使用的電桿破壞美感，公所也不允許。
他表示，公所支持政府綠能，但興建地點要挑對地方，既然業者目前同意停止施工，公所與縣府會共同努力尋找不會影響景觀及破壞環境的公有地來給業者興建太陽能光電，創造地方、業者與地主3贏的局面。
光電業者表示，地主支持政府能源轉型政策，將1公頃都市計畫區建地出租做為太陽能光電，未料，卻有人造謠說是農地種電，破壞稻作景觀；既然地方有聲音，就先停工，讓公所找地。
有鄉親建議垃圾掩埋場最好，不過，張堯城表示，依據環保署規定，掩埋場必須達到使用飽和，且5年後才能同意地方開發使用，現階段掩埋場還在使用，所以仍需找其他公有地給業者。
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