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【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

想吃鬼頭刀魚 來台東成功就對了

中央社 / 台東縣3日電

過去以外銷市場為主的鬼頭刀魚，今年受疫情影響，國外市場受到嚴峻挑戰。台東縣政府和新港漁會順勢推廣在地食材自銷，讓國人也能享受到好吃的鬼頭刀魚。

漁業署、台東縣政府、成功鎮新港區漁會今天和台東桂田喜來登酒店合作促銷鬼頭刀魚「成功鱰於您」行銷活動，由酒店主廚江坤松親手操刀，設計鬼頭刀菜單料理，推廣食魚經濟，呼籲國人多多享用鬼頭刀魚。

活動力強的鬼頭刀學名「鱰魚」，一般都是公母一起洄游。近3年，年平均量約1700多公噸、年產值近新台幣1.7億元；由於率先加入FIP(漁業改進計畫)、建立漁產的可追溯系統，往年台東的鬼頭刀可以高價外銷歐美，大大增加漁民收入。

台灣每年捕獲1萬到2萬公噸的鬼頭刀魚，其中有3分之1是在台東成功海域捕獲，主要銷售美國，6年前每公斤50到60元，2015年9月加入FIP的優先採購漁獲物後，價格翻漲，每公斤飆升至140元左右。不過，從前年開始價格下滑，最好的「大刀」每公斤70至80元間。

今年雖然產量少，但爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），上半年影響餐廳採購意願，加上外銷運費翻漲數倍，影響出口意願，整體價格上揚有限，造成漁民成本大增。依新港漁會數據，前陣子雖然有超過每公斤百元，但昨天又下滑至90元，因此漁民希望能拓展國內消費市場。

今天記者會由新港區漁會理事長李隆榮主持，包括台東縣長饒慶鈴、農委會漁業署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄、議員許進榮、林威志、縣府農業處長許家豪等人出席。

饒慶鈴表示，現代人喜歡新鮮及環保乾淨的，台東漁民採用現抓、冰鮮保存鬼頭刀，保持魚肉的新鮮度，肯定能受到消費者青睞，國人多多食用台東縣出產的鬼頭刀，做到減少航程的綠色消費，大家一起來愛地球。

台東 漁民 酒店

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