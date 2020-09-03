部落會議卡碧候「秘境美湯」難開園 議員怒喊凍結補助

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區去年完工至今已1年半，卡在原住民部落會議尚未同意，遲遲無法開園。縣議員今天一度以為問題出在縣府，要求究責，後來得知是原鄉問題，氣到要凍結給南澳鄉的補助預算；縣府表示會努力溝通，爭取今年10月底啟用。

南澳屬於原鄉，被譽為「秘境美湯」的碧候溫泉，風光秀麗，南澳鄉公所向中央原住民委員會爭取補助後，委請縣府代建並代管3年，興建6間家庭式湯屋，男、女裸湯各1間，2座SPA池，6個泡腳池；未料去年3月完工，依原住民基本法規定，必須經由部落會議開會同意才能對外開園，致使問題延宕至今。

縣議會今天討論溫泉設施補助決算時，針對碧候溫泉開發案累計已投入8293萬元，園區設施完工至今1年半卻未能啟用，縣議員陳文昌把矛頭指向縣府工商旅遊處，指此案從爭取規畫到現在花10幾年，如今好不容易完工卻不能用，再荒廢下去，設備壞了該怎麼辦？縣府效率不彰，應追究責任。

工旅處長李東儒表示，縣政府做好一切準備，就只等部落會議頭點同意，園區完工後的設施有專人維護管理，不會有設備損壞問題；縣府最近會與部落再溝通，爭取今年10月底對外開放啟用，代管營運到明年底，就交還給南澳鄉公所。

南澳鄉縣議員松王淑珍表示，原本碧候村部落會議開會同意即可，後來鄉公所也把金岳村列為關係部落，兩個村部落意見分歧，才使得溫泉區無法營運。

陳鴻禧議員聽了火大，痛批「哪有這種道理？」籌建碧候溫泉園區乃民脂民膏，又不是部落個人資產，遲未啟用影響社會大眾權益；如果縣府溝通部落還不同意，以後編給南澳鄉的款項均予凍結，不同意補助。