基隆海豹岩變網紅 市府設審議委員會研商管理

基隆海豹岩為近年來熱門打卡點，因缺乏管理單位，常有遊客攀爬拍照。市政府今天表示，已邀專案學者組成審議委員會，由委員決定是否指定為自然紀念物，讓相關管理有規範。

基隆鳥會今天表示，海豹岩因常有遊客為了拍照，經常出現攀爬與踩踏行為，因缺乏管理也引發安全與環境破壞等問題。鳥會在2018年10月依據「文化資產保存法」向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」自然紀念物，但近2年來都無消息，直到近日才聽到市府已邀學者組成審議委員會，開始重視相關問題。

基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽受訪時說，市府在年初就已針對海豹岩，邀請9名相關學者成立審議委員會，未來受理這起案件後，將透過召開公廳會等程序，由審議委員會審議是否列為自然紀念物，希望日後可在文資法規範下，讓相關單位可以維護管理。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，指定自然紀念物及劃設海岸保護區都是透過相關法律，給予明確及實質的保護，並訂定維護管理的機制，兩者並不衝突，甚至有加分效果。其中，自然紀念物的指定影響層面較小，程序也較簡短快速；海岸保護區的劃設較曠日廢時，但可實質保護海豹岩所屬的大坪海岸潮間帶。也就是短期目標為自然紀念物的指定，而海岸保護區的劃設有待長期推動及政府主管單位努力。

沈錦豐也說，依照目前動線，前往海豹岩及大坪海岸潮間帶的唯一路線就是經過八斗子漁村旁，漁村內有近30間歷史悠久的咕咾石厝及傳統聚落；若海豹岩能做好相關管理，相信八斗子漁村的榮景也會再現。