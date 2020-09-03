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咕咾石替身3D模型出爐 海豹岩將進社區與八斗漁村結合

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
安樂高中黃乃文老師協助製作的海豹岩3D模型，結合AR（擴增實境）。圖／基隆鳥會提供
安樂高中黃乃文老師協助製作的海豹岩3D模型，結合AR（擴增實境）。圖／基隆鳥會提供

八斗子漁村再生聯盟執行的暑期海豹岩守護及導覽結束，根據回收的問卷顯示，超過95%民眾滿意這次守護及導覽的活動，對於海豹岩的未來發展認為以設海岸保護區及自然紀念物較多。將仿製的咕咾石海豹岩放進八斗漁村，海豹岩3D模型結合AR擴增實境也出爐，讓海豹岩議與八斗子漁村結合，凸顯咕咾厝及傳統聚落的文化資產保存議題。

基隆鳥會鄭暐理事長指出，提供的5萬元經費尚未用完，餘額將提撥到明年繼續運作。今年暑假扣掉下雨天後共執行42天，由八斗里里辦公處及八斗社區發展協會共同守護，發出1500份摺頁內含問卷及意見回饋單，回收346份，其中對於守護活動的意見回饋，超過95%滿意或非常滿意。

鳥會常務理事沈錦豐指出，指定自然紀念物及劃設海岸保護區，都是透過相關法律給予明確及實質的保護並訂定維護管理的機制，並不衝突，甚至有加分效果。其中自然紀念物的指定影響層面較小，程序也比較簡短快速；海岸保護區的劃設比較曠日廢時，但可以實質保護海豹岩所屬的大坪潮間帶。也就是短期目標為自然紀念物的指定，而海岸保護區的劃設則有待長期的推動及政府主管單位的努力。

基隆鳥會也將會以「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」代表八斗子漁村再生聯盟參加第五屆綠獎的甄選，計畫內容除了推動指定海豹岩為特殊地形及地質現象之自然紀念物外，也將以安樂高中黃乃文老師協助製作的海豹岩3D模型結合AR（擴增實境）的方式，讓海豹岩議題和八斗子漁村尚存的咕咾厝及傳統聚落結合，除了降低大坪潮間帶的承載、保護潮間帶的生態及原始海岸的保護外，最終將以八斗子漁村的再生為最終目標。

八斗里長杜劍秋說，「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」預計仿製的咕咾石海豹岩如果找不到適合的放置地點，他們家族的咕咾厝庭院可以提供協助；而八斗社區發展協會理事長陳良輔則表示，很樂意提供八斗子漁村的老照片協助計畫的撰寫。（3D影像由基隆鳥會提供）

保護區 基隆 潮間帶

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