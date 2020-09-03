羅東林管處清除「綠癌」送好禮 收集發票可換野生蜂蜜

9月5日是小花蔓澤蘭全國防治日，林務局羅東林區管理處當天上午在壯圍鄉公館海邊，舉辦清除小花蔓澤蘭活動，為鼓勵民眾參加，祭出「好康大放送」，收集發票可以兌換蜂蜜仙草蜜、蜂蜜貝果及野生蜂蜜等好禮。

羅東林管處表示，小花蔓澤蘭是在植物界中素有「綠癌」之稱的世界百大入侵種植物，因具有強大的生長及繁殖能力，嚴重蔓延並侵害本土樹種的生存空間；為有效阻絕擴張，在小花蔓澤蘭陸續開花結實前的這段時間，是最佳防除時機。

9月5日上午8時30分在壯圍鄉公館海邊自行車步道11.8K處，有一場「蔓蔓來快快除－小花蔓澤蘭全國防治日宣導暨淨灘活動」，集結政府機關、企業志工及社區民眾力量協力清除小花蔓澤蘭及淨灘，歡迎有興趣的大朋友、小朋友攜手共創山海好環境。

當天結合林下養蜂活化山林環境計畫主持人宜蘭大學陳怡伶教授，設攤位提供林下養蜂產品，包括蜂蜜仙草蜜、蜂蜜貝果及野生蜂蜜等。林管處說，一般坊間販售多為義蜂蜜，野蜂蜜較難覓得，此次提供現場民眾以109年7月以後的發票，5至15張即可兌換，所募集發票將統一捐贈至宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會。