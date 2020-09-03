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影／宜蘭首創「母湯」小綠人 年輕人大讚這個會紅

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
3燈面號誌除了聽到母湯曲，最下方燈面是牽著高齡者攜伴過馬路的動態圖，取代傳統小綠人，中間燈面倒數秒數，最上面閃示過馬路不低頭的安全標語，視覺或聽覺都能提醒行人注意安全。圖／縣政府提供
3燈面號誌除了聽到母湯曲，最下方燈面是牽著高齡者攜伴過馬路的動態圖，取代傳統小綠人，中間燈面倒數秒數，最上面閃示過馬路不低頭的安全標語，視覺或聽覺都能提醒行人注意安全。圖／縣政府提供

宜蘭自創可愛的長輩圖小綠人，搭配「母湯曲」3燈面交通號誌，這座全國唯一會唱歌的小綠人啟用後效果很好。縣長林姿妙今前往體驗，覺得有趣，來回走了好幾趟；幾名騎機車年輕人好奇，聆聽神曲先是楞了一下，聽完後哈哈大笑，豎起拇指讚「好聽」，這個會紅。

宜蘭火車站前這座全國唯一「會唱歌」的長輩版小綠人，當綠燈通行時，響起輕快「母湯‧母湯」歌曲提醒路人注意，逗趣可愛設計，讓過馬路不無聊；30秒歌詞「過馬路沒走黑白線，你母湯、母湯；騎機車沒打方向燈，你母湯、母湯；兩段式左彎卡安全，看到紅燈麥勾行，讓子孫擔心，這就母湯、母湯；帶孫出門走走、左腳右腳，站在路口丟埃、左看右看；騎車愛相讓ㄟ記慢慢阿騎，安全返去團圓吃飯，真正有香、有香」。

「母湯‧母湯」歌曲會洗腦耶！縣議員莊淑如及黃琤婷說，曲風輕快，歌詞詼諧有趣提點出用路人常見NG行為，很容易朗朗上口，嘴上不自覺就跟著哼唱「母湯‧母湯」，心情也跟著好起來，「這個會紅啦」。

有民眾停下來拍照打卡，8名年輕人騎機車旅遊，過路口時聽到母湯神曲，先楞了一下，仔細聽完後哈哈大笑「好聽」、「很有趣」，豎起拇指大讚創意無限。林姿妙感謝年輕人認同支持，目前這座唯一會唱歌的小綠人只設在宜蘭火車站前，若試辦情況良好，縣政府將擴大裝設，可能成為大家都能哼上幾句的神曲。

宜蘭火車站附近就是知名的幾米主題園區，遊客如織，遊客下車站通往丟丟噹森林廣場的路口，不只幾米飛天火車可看，還多了會唱「母湯曲」的小綠人，增添旅遊趣味。

縣府秘書處表示，號誌採3燈面設計，除了可以聽到母湯曲，最下方燈面是牽著高齡者攜伴過馬路的動態圖像，取代傳統小綠人，中間燈面是倒數秒數，最上面閃示過馬路不低頭的安全標語，不論視覺或聽覺都能提醒行人注意安全。

宜蘭自創會唱歌的長輩版小綠人，30秒「母湯曲」提醒行人速速過馬路、過馬路不低頭，相當醒腦。記者戴永華／攝影
宜蘭自創會唱歌的長輩版小綠人，30秒「母湯曲」提醒行人速速過馬路、過馬路不低頭，相當醒腦。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與縣議員今天特別到火車站前，過馬路體驗會唱歌的長輩版小綠人，縣府自創母湯神曲，易聽易懂又洗腦。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與縣議員今天特別到火車站前，過馬路體驗會唱歌的長輩版小綠人，縣府自創母湯神曲，易聽易懂又洗腦。記者戴永華／攝影
「這是什麼？」幾名年輕人看到聽到「母湯曲」、盯著長輩小綠人看，先是楞了一下，聽完後哈哈大笑，豎拇指大讚好聽、有趣。記者戴永華／攝影
「這是什麼？」幾名年輕人看到聽到「母湯曲」、盯著長輩小綠人看，先是楞了一下，聽完後哈哈大笑，豎拇指大讚好聽、有趣。記者戴永華／攝影

火車站 林姿妙

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