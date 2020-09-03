花蓮引進文旦柚糖度檢測設備 1秒免切選出好果

文旦柚進入採收期，花蓮瑞穗鄉農會獲農糧署、花蓮縣府補助採購糖度檢測設備，整顆文旦柚不需切開，經儀器掃過1秒就能測出糖度，大幅提升選果效率，輕鬆篩選出精品好柚。

花蓮文旦柚產區位在中南區，面積約1000公頃，產量約1600公噸，其中瑞穗鄉及玉里鎮占8成，農業處長吳昆儒表示，這台日本進口的文旦柚糖度檢測設備，不用破壞文旦柚，只需1秒就能測出甜度，1天可測7公噸文旦柚，大幅提升選果效率。

農業處指出，過去測糖度需切開文旦柚擠出果汁，用糖度計測試，無法逐顆檢視，僅能概括同批柚子可能的糖度，花蓮文旦柚糖度11至12，甚至達15度，品質本來就不差，不過同一棵樹產出的文旦柚，糖度又不盡然相同。

農業處指出，文旦柚市場價格維持1台斤新台幣50元，經過糖度檢測設備，可以集中推出6顆、2顆等糖度較高的「精品柚」，以6顆約5台斤定價900元的精品柚換算，1台斤價格可翻倍至近200元，消費者能吃到品質穩定的精品柚，農民也有不錯的收益。

文旦柚糖度檢測設備設置在瑞穗鄉農會，瑞穗鄉農會指出，目前仍在測試階段，未來會開放縣內柚農申請檢測，經糖度分級的文旦柚，可在瑞穗鄉農會、花蓮鮮送網選購。