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花蓮引入文旦柚糖度篩選設備 每秒篩一顆品質掛保證
花蓮文旦柚近日採收上市，縣府與農糧署補助瑞穗鄉農會購置一台500多萬元的文旦柚糖度篩選設備，不需要侵入測量，短短1秒鐘就可以檢測糖度，大幅提升選果效率，也為花蓮優質文旦柚再掛一層保證。
花蓮是國內重要文旦柚產區，種植面積約1000公頃，以瑞穗地區最多，且多是老欉，整體年產量約1600公噸。
縣府農業處長吳昆儒說，文旦柚果品分級篩選以重量和糖度為標準，以往必須切開來，擠出果汁用糖度儀檢測，重量也需要一顆顆秤，不但耗時，也沒辦法精確確認每顆甜度。這台全台唯一日本進口的文旦柚糖度檢測設備，不需要再切開果品，透過紅外線檢測，篩選速度只需要1秒，1小時可以測量1公噸，每天約可測量到7公噸。
吳昆儒說，縣府努力推動智慧農業，文旦柚是縣內重要農產品，因此與農糧署攜手補助瑞穗鄉農會採購新式設備，已在7月底完成安裝與驗收，藉由精準篩檢，可增加文旦柚的價值。農友可洽詢瑞穗鄉農會（03）8872226。
農業處農產運銷科長郭仕強表示，花蓮文旦柚品質優異，糖度在12至15度間，今年的產量、糖度都不錯，目前已經採收上市，市價約每台斤4、50元。今年引進新儀器後，經過仔細篩選，推出一盒6顆定價900元的頂級品禮盒，在瑞穗鄉農會、花蓮鮮送網站https://goodfoods.com.tw/都可以買得到。另外印製型錄，寄到國內千大企業，大力行銷花蓮文旦柚。
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