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網紅海豹岩變自然紀念物有譜 基市組審議委員會跨首步
基隆海豹岩成為熱門打卡旅遊景點，但常有人爬上去拍照，因乏人管理也引發安全問題。基隆鳥會為讓公權力能夠進入管理，向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，2年多來無無消息。但市府最近已跨出第一次，首次成立審議委員會，邀請9位專案學者組成，開始受理案件，並進行相關程序後，再由委員決定是否指定為自然紀念物。
市府產發處副處長鄭永陽今天表示，市府近日已成立審議委員會，希望透過專家學者的評估及審查，沒有任何預設立場，未來由審議委員會審議是否列為自然紀念物，透過法定的程序進行相關處置與作為。
2018年提報海豹岩為自然紀念物時，擔任基隆鳥為理事長的沈錦豐目前是常務理事，他指出，海豹岩的出現無疑是八斗子漁村再生的一大希望，依照目前的動線，前往海豹岩及大坪潮間帶的唯一路線就是經過八斗子漁村旁，因此，唯有團結的八斗子漁村，才有動能將大坪海岸及海豹岩永續經營，並結合八斗子漁村原有的文化保存及特色商家，讓八斗子漁村榮景再現。
基隆鳥會理事長鄭暐說，近年媒體及網路的大肆宣傳下，海豹岩可能和新北象鼻岩一樣，如無有效管理，恐有生態被破壞及遊客意外事件發生，2年前已向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但審查進度無下文。
沈錦豐表示，期望未來團結的八斗子漁村可以讓基隆市政府及海洋科技博物館重新思考八斗子漁村未來的發展，基隆鳥會也可以同時推展環境教育及宣揚自然海岸的保護，鳥會今年暑假期間，請八斗子子居民及志工進行守護。市府最近總算踏出第一步，成立相關審議委員會，但接下去還有公聽會及會勘等的路要走。
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