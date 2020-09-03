網紅海豹岩變自然紀念物有譜 基市組審議委員會跨首步

基隆海豹岩成為熱門打卡旅遊景點，但常有人爬上去拍照，因乏人管理也引發安全問題。基隆鳥會為讓公權力能夠進入管理，向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，2年多來無無消息。但市府最近已跨出第一次，首次成立審議委員會，邀請9位專案學者組成，開始受理案件，並進行相關程序後，再由委員決定是否指定為自然紀念物。

市府產發處副處長鄭永陽今天表示，市府近日已成立審議委員會，希望透過專家學者的評估及審查，沒有任何預設立場，未來由審議委員會審議是否列為自然紀念物，透過法定的程序進行相關處置與作為。

2018年提報海豹岩為自然紀念物時，擔任基隆鳥為理事長的沈錦豐目前是常務理事，他指出，海豹岩的出現無疑是八斗子漁村再生的一大希望，依照目前的動線，前往海豹岩及大坪潮間帶的唯一路線就是經過八斗子漁村旁，因此，唯有團結的八斗子漁村，才有動能將大坪海岸及海豹岩永續經營，並結合八斗子漁村原有的文化保存及特色商家，讓八斗子漁村榮景再現。

基隆鳥會理事長鄭暐說，近年媒體及網路的大肆宣傳下，海豹岩可能和新北象鼻岩一樣，如無有效管理，恐有生態被破壞及遊客意外事件發生，2年前已向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但審查進度無下文。