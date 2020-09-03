台東縣政府推幫妳坐月子計畫 已有242位媽媽受惠

台灣人口負成長提前於今年開始，台東縣7月人口數也掉到21萬5854人，縣府為鼓勵鄉親增產報國，除原有生育獎勵金外，也推出「妳生孩子，縣府幫妳輕鬆坐月子」計畫方案，結合月嫂、醫護及保母人員等12位育兒指導員，免費提供24小時1對1到宅協助服務。

縣長饒慶鈴表示，生育獎勵金雖不是全國最高，第1胎補助1萬元、雙胞胎及第2胎以上每胎1萬5000元，但所推出的坐月子服務方案的設計，卻是最貼近產婦及家庭需求，就是要讓台東的未來更幸福更有希望，縣府也將持續營造更友善的育兒環境。

「妳生孩子，縣府幫妳坐月子」計畫，是月嫂、醫護及保母人員，共12位育兒指導員加入團隊，採一對一到宅協助媽媽寶寶照護，提供最實質的協助，目前已有242位媽媽接受幫助，出勤714人次，總服務時數已達2060小時。服務遍及各鄉鎮，包括綠島及蘭嶼，以減輕父母照顧新生兒身心壓力。