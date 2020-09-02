疫情衝擊大 花蓮秀林鄉公所將發鄉民2000元現金紓困

新冠肺炎疫情影響經濟，花蓮縣秀林鄉民以勞工、農民為主，也受到很大衝擊，鄉公所決定從自有財源提撥，發放振興消費禮金給鄉民，預算案今天獲得鄉民代表會一致通過，預計下月初，近1萬6000位秀林鄉民就可領到每人2000元的禮金。

秀林鄉公所提案辦理「因應疫情影響發放振興消費禮金處理要點」，經費約3200萬元，追加預算案提送鄉代會臨時會審議，今天11位代表一致通過，只要今年6月30日前設籍秀林鄉，都符合領取資格。

鄉長王玫瑰說，秀林鄉民近1萬6000人，以勞工、農民為主，公所發現受到疫情影響，鄉民生計陷入困境，也有不少代表、村長向公所反映，希望能協助紓困，因此鄉公所盤點鄉庫，決定在不影響財政下，提撥經費振興消費。

她表示，今年因疫情之故，為避免群聚，鄉民運動會、大型的農特產品展售會都取消，因此將原本打算辦活動的費用，加上公所歷年來結餘款，提撥振興的經費，也很感謝代表會支持。

「對鄉民不無小補」鄉代會主席賴俊傑說，疫情影響很大，鄉公所在能力範圍內，在便民、合法也不影響財政下，對鄉民做紓困，代表會都樂見並全力支持。

考量鄉內消費習慣，這筆紓困金預計10月初以現金方式發放。鄉公所表示，為方便民眾，會在10月初擇一天在全鄉15個部落據點同步發放，鄉民攜帶身分證明文件就可領取；若當天無暇領取也沒關係，可攜帶證件於上班時間到鄉公所領取，發放到12月底。