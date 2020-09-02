基隆的媳婦與市長對談 鄭麗君：文化治理基隆越來越美

「大基隆歷史場景再現整合計畫」是文化部再現歷史現場重要旗艦計畫，基隆市長林右昌今天與前文化部長鄭麗君在基隆要塞司令部官邸對談，身為基隆媳婦的鄭麗君稱讚林右昌，以文化治理帶動城市發展有階段性成果，在文化治理推動下越來越美的基隆。

林右昌說，希望把文化與歷史價值，成為城市或國家治理的重要信念與核心價值，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是在蔡總統、鄭前部長支持下推動，這次特邀鄭前部長來看初步成果。

林右昌表示，很多基隆的孩子不認識自己的家鄉歷史文化，非常的可惜，因此希望透過此計劃的理念，進行全面性的整合規劃，讓民眾看到不只帶來城市改造，甚至城市未來的想像與希望，有別單點古蹟建物修復，而是把場景重現市民生活經驗，也很謝謝鄭前部長認同這樣的理念。

鄭麗君指出，非常高興看到基隆不一樣了，基隆是各縣市所有再造歷史現場計畫中的典範，文化局跟各局處動起來，與中央各部會與國營事業合作，讓古蹟修復與歷史場景，融入基隆港市發展。

鄭麗君以「一位有文化視野的市長，就能幫這城市找回記憶，讓城市帶著靈魂往前走」形容右昌，她相信林市長有一天會被邀請到國際上分享，台灣史上最大規模的文化保存如何再造基隆港口城市。