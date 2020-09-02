南迴改森永高架橋 民眾趁黑夜丟垃圾遭開罰

南迴改台東森永高架橋被稱為「藏橋於林」，日前有民眾向台東縣環保局檢舉，有人趁黑夜將車違規停在路肩上往橋下丟垃圾，環保局循線找到當事人予以開罰。

台東至屏東的南迴公路拓寬工程於去年底完工，其中長4.8公里的森永高架橋路段，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」，就像環抱山頭的巨龍般，被公路局人員譽為南迴改最美的一段公路。

「真的很誇張」台東縣環保局人員今天說，日前接獲民眾檢舉，有民眾不顧及來往車流量大，趁黑夜於高架橋上，將車停在路肩後，開啟後車箱，隨即將車內的數包廢棄物往外丟棄。

民眾丟棄廢棄物的行為被旁人完整拍攝並向台東縣環保局檢舉。

台東縣環境保護局表示，經查證，民眾確實有丟棄廢棄物行為，已違反廢棄物清理法，因此將處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

台東縣環保局呼籲，民眾若發現有隨意丟棄垃圾、廢棄物等行為，可清楚拍下車牌及丟棄行為等影片，向台東縣環境保護局提出檢舉。