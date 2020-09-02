影／全國唯一唱歌小綠人在宜蘭 過馬路聽「母湯曲」笑了

行人過馬路的小綠人號誌不稀奇，位於宜蘭火車站前有座全國唯一「會唱歌」的長輩版小綠人，當綠燈通行時，響起輕快「母湯‧母湯」歌曲提醒路人注意；這款逗趣可愛設計，讓大家過馬路變得不無聊，遊客聽到母湯曲時也不禁笑了，大讚創意無限。

配合9月「路口安全大執法」，宜蘭縣政府自創閩南語母湯宣導曲，全長30秒歌詞「過馬路沒走黑白線，你母湯、母湯；騎機車沒打方向燈，你母湯、母湯；兩段式左彎卡安全，看到紅燈麥勾行，讓子孫擔心，這就母湯、母湯；帶孫出門走走、左腳右腳，站在路口丟埃、左看右看；騎車愛相讓ㄟ記慢慢阿騎，安全返去團圓吃飯，真正有香、有香」。

這座全國首創的行人號誌燈在這個月上線，當遊客下了宜蘭火車站通往丟丟噹森林廣場的路口，不只幾米飛天火車可看，還多了會唱「母湯曲」的小綠人；消息一出，引起網路轉貼瘋傳，有人特地搭火車在宜蘭站下車，要聽母湯曲，還跟長輩版唱歌小綠人拍照打卡。

縣府秘書處表示，交通安全往往易被忽略，縣政府特別自創交安宣導曲「母湯‧母湯」，歌詞詼諧並點出用路人常見NG行為，適切融入交安宣導重點，讓人印象深刻；輕快的曲風宛如進行曲般，綠燈亮時提醒行人邁開步伐、速速通過。