台東池上疑有農地設置太陽能光電 引部分鄉親反彈

台東池上以種植稻米聞名全台，黃金稻浪更吸引無數人前往朝聖，不過，近日傳出有農地將種電不種田，設置太陽能板光電，引起部分在地鄉親關注及抗議，認為池上觀光美景恐不再。池上鄉公所表示，明天將邀請相關單位現勘。

池上鄉公所表示，有關245地號等9筆土地設置太陽能光電設施案，經查施工區域土地使用編定為私有建地目都市計畫住宅區，並無農地非農用違法情事，地主業已向縣府財經處綠能辦公室合法申請設置綠能設施並取得同意在案。

不過，因事涉都市計畫重劃土地及饋線許可等事項尚需協調，鄉公所日前已函文地主暫停施工，並於明天早上邀請相關單位於工區辦理現勘，將待各單位實地勘查後，再依決議確認是否調整，希望在理性溝通下有好結果。

另近期財政部國有財產署南區分署已將台20甲線兩旁55公頃的閒置國有農地，和縣府簽署委託改良利用契約，準備設置太陽能光電，縣府則回應，由於農委會沒有核定變更地目，將暫緩實施，至於火車站旁的建地是合法開發，縣府無權拒絕業者申請。