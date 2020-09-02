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新社部落抗議族群委員非噶瑪蘭族 原民會：身分沒問題
原民會日前公布噶瑪蘭族群委員由陳科睿擔任，卻遭噶瑪蘭族人質疑血統身份。原民會今天到豐濱鄉公所召開說明會，約有50名噶瑪蘭族人拉白布條抗議。陳科睿表示，曾祖母是宜蘭噶瑪蘭族，族別官方確認是噶瑪蘭族，沒有身分的問題，也願意學族語。原民會則確認陳科睿是噶瑪蘭族。
曾任噶瑪蘭族群委員潘文雄表示，抗議的目的是希望原民會聽到噶瑪蘭族的訴求及心聲，立即將不適任的族群委員陳科睿更換；由於陳科睿是阿美族、撒奇萊雅混血，從小在不在噶瑪蘭部落長大，現在更是撒奇萊雅的青年會長，這次豐年祭還跟磯崎青年會一起，他現在雖登記為噶瑪蘭族，但不被族人認同。
潘文雄說，陳科睿從來沒有參與過噶瑪蘭族任何傳統活動及祭典，甚至不會說噶瑪蘭族語，認為不適任噶瑪蘭委員。原民會主委夷將‧拔路兒在鄉公所說明「要來摸頭」，但噶瑪蘭族沒辦法接受這樣的人選。
陳科睿回應，不方便受訪，想說的都在臉書上。陳的臉書寫出，回部落開始推動公共事務時，追溯自己的族譜發現，生父家族血統是噶瑪蘭族，也願意學習噶瑪蘭族語，強調是帶著尋根及強烈的認同才回復身分，並有機會成為族群委員後替更多沒有身分的族人奮鬥，沒想到被冠上許多莫須有的罪名。
夷將‧拔路兒指出，部落族人可能以為族群委員是透過民選模式，但其實是依照「原住民族委員組織法遴聘要點」，由主委依法聘任，跟立委、議員代表選舉不一樣。原民委員其實真正名稱叫聘用委員，與約僱人員是一樣的位階，也就是公務員，剛卸任的委員做7年了，應要讓年輕人有機會為部落服務。
磯崎部落頭目夫人陳睸英說，新社部落已有連續3個委員，應該要換人做做看，會做事最重要。她指稱由於磯崎部落有多種原民族群混合，因此新社都不找磯崎參與傳統祭儀，感覺被分化，就連族群委員也要抗議反對磯崎的人擔任，很不公平。
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