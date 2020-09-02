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全國科展宜蘭學子勇奪總冠軍 國華國中物理科蟬聯稱霸
宜蘭縣派出國中小學5支菁英隊伍參加全國科展比賽，勇奪縣市團體總冠軍，其中國華國中《物理科》不但是全國第一名，更是繼去年奪冠後，再度蟬聯稱霸，成為這場賽事中的大亮點。
第60屆全國中小學科學展覽會日前結束比賽，這次代表宜蘭參加全國賽作品是從縣賽中推薦8件第一名作品參展，而最後拚下全國團體總冠軍，更是繼第57屆科展團體總冠軍後，再度拿下佳績。縣長林姿妙今表揚獲獎的5所學校，分別是國華國中、頭城國中、復興國中、光復國小及七賢國小，同時也頒給獎金，感謝學校校長、老師用心指導出優秀學生，為宜蘭爭光。
縣府教育處表示，此次全國科展由國華國中《物理科》拿下全國第一名，是繼去年奪冠之後，再度蟬聯稱霸，學生林子怡、葉亮辰、李命曜，以兒時玩具「水晶寶寶」出發，探究其於高溫表面上持續跳動並發出聲音的物理原理。
指導教師林子丞老師、邱旻昇老師表示，孩子們投入非常多的精力在研究中，時常都是第一個來到教室，也是最後一個離開，甚至假日還要來做實驗以及進行討論，非常辛苦，這些孩子學習到的不僅是超越現階段課本知識，更是學習如何設計規畫、團隊合作，共同思考與創造、探索科技領域的美好。
頭城國中《地球科學科》獲全國第二名，學生黃寶霈、林昶伸、張嘉慧表示，做實驗的過程中遇到很多困難，也非常感謝指導老師吳瑞祥及黃正衛的引導協助，還有家人支持，才能順利完成實驗及參賽。
此外，國華國中《數學科》獲第三名佳績及榮獲學校團體獎及TDK文教基金會獎全國第二名，復興國中《生物科》、光復國小《生活與應用科學科(一)》及七賢國小《生活與應用科學科(二)》也獲得佳作肯定，表現可圈可點。
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