快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國科展宜蘭學子勇奪總冠軍 國華國中物理科蟬聯稱霸

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國華國中拿下全國科展《物理科》第一名，再度蟬聯稱霸，縣長林姿妙頒給學校2萬元獎勵金。記者戴永華／攝影
宜蘭國華國中拿下全國科展《物理科》第一名，再度蟬聯稱霸，縣長林姿妙頒給學校2萬元獎勵金。記者戴永華／攝影

宜蘭縣派出國中小學5支菁英隊伍參加全國科展比賽，勇奪縣市團體總冠軍，其中國華國中《物理科》不但是全國第一名，更是繼去年奪冠後，再度蟬聯稱霸，成為這場賽事中的大亮點。

第60屆全國中小學科學展覽會日前結束比賽，這次代表宜蘭參加全國賽作品是從縣賽中推薦8件第一名作品參展，而最後拚下全國團體總冠軍，更是繼第57屆科展團體總冠軍後，再度拿下佳績。縣長林姿妙今表揚獲獎的5所學校，分別是國華國中、頭城國中、復興國中、光復國小及七賢國小，同時也頒給獎金，感謝學校校長、老師用心指導出優秀學生，為宜蘭爭光。

縣府教育處表示，此次全國科展由國華國中《物理科》拿下全國第一名，是繼去年奪冠之後，再度蟬聯稱霸，學生林子怡、葉亮辰、李命曜，以兒時玩具「水晶寶寶」出發，探究其於高溫表面上持續跳動並發出聲音的物理原理。

指導教師林子丞老師、邱旻昇老師表示，孩子們投入非常多的精力在研究中，時常都是第一個來到教室，也是最後一個離開，甚至假日還要來做實驗以及進行討論，非常辛苦，這些孩子學習到的不僅是超越現階段課本知識，更是學習如何設計規畫、團隊合作，共同思考與創造、探索科技領域的美好。

頭城國中《地球科學科》獲全國第二名，學生黃寶霈、林昶伸、張嘉慧表示，做實驗的過程中遇到很多困難，也非常感謝指導老師吳瑞祥及黃正衛的引導協助，還有家人支持，才能順利完成實驗及參賽。

此外，國華國中《數學科》獲第三名佳績及榮獲學校團體獎及TDK文教基金會獎全國第二名，復興國中《生物科》、光復國小《生活與應用科學科(一)》及七賢國小《生活與應用科學科(二)》也獲得佳作肯定，表現可圈可點。

宜蘭國華國中拿下全國科展《物理科》第一名，再度蟬聯稱霸，獲縣府表揚；學生以兒時玩具「水晶寶寶」，探究在高溫表面上持續跳動並發出聲音的原理。記者戴永華／攝影
宜蘭國華國中拿下全國科展《物理科》第一名，再度蟬聯稱霸，獲縣府表揚；學生以兒時玩具「水晶寶寶」，探究在高溫表面上持續跳動並發出聲音的原理。記者戴永華／攝影

林姿妙 菁英

延伸閱讀

全新「瀑布鞦韆」好空靈！宜蘭「露營界五星飯店」大自然環繞，鳳梨造型池、月亮造景必拍

游錫堃宜蘭請喝珍奶 捷克參院議長韋德齊直呼好喝

游錫堃作陪 議長韋德齊參觀宜蘭傳藝中心

游錫堃邀捷克議長到故鄉參訪傳藝 配合防疫口罩戴緊緊

相關新聞

影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇

2020庚子鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，昨晚深夜放到今天凌晨在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，今年比較特...

影／惡意棄養4幼鳥將罰60萬 影像公布最高4萬檢舉獎金

一名男子今天凌晨騎乘機車至基隆動物保護防疫門口，惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場影片，並提供最高4萬元檢舉獎金。男子...

全國科展宜蘭學子勇奪總冠軍 國華國中物理科蟬聯稱霸

宜蘭縣派出國中小學5支菁英隊伍參加全國科展比賽，勇奪縣市團體總冠軍，其中國華國中《物理科》不但是全國第一名，更是繼去年奪...

蘇花改觀音谷風隧道8日晚間封閉 進行火警功能測試

蘇花改觀音谷風隧道將於8日進行火警設備功能測試，當天晚上8點到12點實施道路管制封閉隧道，屆時如果有民眾開車行經封閉路段...

延續觀光熱潮 漫遊花東小鎮集章換好禮

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管理...

宜蘭轉運站17日拆建 改臨時站搭車

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，轉運站將於9月17日停用拆建，預計2022年底完工啟用。縣府表示，施工期間，...

叫我第一名／友善栽種金柑 游淑珍奪大獎

全台9成以上金柑（又稱金棗）產自宜蘭，礁溪鄉女農游淑珍世代務農，孩子長大後，她與丈夫許錫淇接手家族土地，以友善方式栽種金...

10年努力 基隆中山一、二路拓寬通車

歷經10年努力，解決60多拆遷戶的問題及工程執行困難，基隆市中山一、二路拓寬工程最後一哩路終於完工，總工程經費15億餘元...

協和電廠轉型燃氣 地方憂衝擊漁業 台電承諾回饋

協和發電廠燃油機組屆齡除役後，台電規畫將協和火力發電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部燃氣複循環機組。經濟部昨下午在協和發電...

台東35重金屬農地 32解除列管

台東縣沒有工業汙染，但民國96年縣府辦理農地土壤調查作業，卻意外發現35處、共14公頃多農地，土壤中含銅、鋅等重金屬，且...

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

鷄籠中元祭放水燈遊行今晚7點在市區展開，今年為因應新冠肺炎疫情，改為車隊繞境祈福，沒有表演隊伍，不進行市區封街。市長林右...

台東縣府取締非法載運生禽畜糞 半年裁罰114萬元

台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。