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阿塱壹古道開放台東進入 每日50名額採預約制

中央社 / 台東縣2日電

宛如世外桃源的屏東至台東間阿塱壹古道，10月1日起開放從台東進入，每日名額50名，採預約制，即日起開放預約。

阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，10年前即為熱門秘境，尤其在劃入旭海觀音鼻自然保留區並實施人數總量管制情況下更顯搶手。

雖然每日開放300名額進出，不過都由屏東縣政府主導，對台東南田部落並無實質觀光收益，當地居民希望爭取分配部分名額且由社區主導。

經由台東立法委員劉櫂豪、屏東立委伍麗華和台東縣政府的爭取，行政院原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod出面協調，10月1日起開放50名額從台東進入，從9月1日開始預約。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光企劃科長李志鵬今天表示，昨天開始開放電話預約，詢問電話如雪片般，「接電話接到手軟」，提醒想要預約民眾可直接洽詢南田社區發展協會或南田村長高富源。

劉櫂豪今天表示，阿塱壹古道依山傍海原始生態的自然景致，是值得保存的珍貴資產。以往入園的名額主要由屏東縣府掌握，經協調後達仁鄉公所分配50位名額，並感謝原民會鼎力支持。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝原民會及夷將主委對南田部落的大力幫忙，除了多次補助南田在地基本設施的費用，也補助這次阿塱壹台東端入口的保全費用。另外也感謝屏東縣政府同意開放名額，相信藉著這次機會，可以加乘屏東和台東縣的觀光旅遊效益，創造雙贏局面。

李志鵬表示，古道南田端出口除有全台唯一的南田石海岸自然景致，附近還有天涯海角觀景台、達仁鄉人文自行車道等非常棒的景點，秋天季節是南田地區的旅遊旺季，歡迎大家提早規劃預約。阿塱壹古道南田社區預約窗口:台東縣達仁鄉南田社區發展協會，洽詢電話0975-251-073。

屏東縣政府 台東 劉櫂豪

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