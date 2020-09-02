影／惡意棄養4幼鳥將罰60萬 影像公布最高4萬檢舉獎金

一名男子今天凌晨騎乘機車至基隆動物保護防疫門口，惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場影片，並提供最高4萬元檢舉獎金。男子已違反動物保護法，惡性重大，可處共60萬元罰鍰，另終身不得飼養寵物。

基隆動保所指出，一名頭戴半罩式安全帽男子，今天凌晨0時9分騎乘機車自義四路逆向左轉信二路至動物保護防疫所門口，男子下車將置於機車腳踏板之白色未蓋紙箱，裡面裝有4隻嗷嗷待哺之家鴿幼雛棄置於騎樓即離去，過程均被動物保護防疫所監視器錄下。

動保員今天上午7時30分上班時發現紙箱內4隻幼雛叫聲淒凌，羽毛沾黏，箱內滿是大便，令人不捨。動保員說，男子棄養後並沒有提供飲水及保暖，讓極需飼主照顧的幼鳥於戶外歷經7小時以上危險環境，使狀況極差的幼鳥面臨極度緊迫，有可能因而喪失生命，男子行為涉惡意棄養及虐待動物，事證明確，實惡意重大。

動保所已針對沿路監視器進行調閱，請警方協助，但尾燈過亮看不清車牌，另已請志工協助於各大社群網站張貼男子身影，希全民共同提供線索。此案男子涉案情節最重將由動保所依違反動物保護法惡意棄養，採1隻動物1行為1罰，每行為處行為人15萬元最高罰鍰，合計可處60萬元罰鍰，另依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予檢舉獎金4萬元作為獎勵。

所長陳瑞濱說，動物保護法規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」違者依可處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰，並終身不得飼養寵物。