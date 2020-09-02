快訊

囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／惡意棄養4幼鳥將罰60萬 影像公布最高4萬檢舉獎金

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供

一名男子今天凌晨騎乘機車至基隆動物保護防疫門口，惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場影片，並提供最高4萬元檢舉獎金。男子已違反動物保護法，惡性重大，可處共60萬元罰鍰，另終身不得飼養寵物

基隆動保所指出，一名頭戴半罩式安全帽男子，今天凌晨0時9分騎乘機車自義四路逆向左轉信二路至動物保護防疫所門口，男子下車將置於機車腳踏板之白色未蓋紙箱，裡面裝有4隻嗷嗷待哺之家鴿幼雛棄置於騎樓即離去，過程均被動物保護防疫所監視器錄下。

動保員今天上午7時30分上班時發現紙箱內4隻幼雛叫聲淒凌，羽毛沾黏，箱內滿是大便，令人不捨。動保員說，男子棄養後並沒有提供飲水及保暖，讓極需飼主照顧的幼鳥於戶外歷經7小時以上危險環境，使狀況極差的幼鳥面臨極度緊迫，有可能因而喪失生命，男子行為涉惡意棄養及虐待動物，事證明確，實惡意重大。

動保所已針對沿路監視器進行調閱，請警方協助，但尾燈過亮看不清車牌，另已請志工協助於各大社群網站張貼男子身影，希全民共同提供線索。此案男子涉案情節最重將由動保所依違反動物保護法惡意棄養，採1隻動物1行為1罰，每行為處行為人15萬元最高罰鍰，合計可處60萬元罰鍰，另依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予檢舉獎金4萬元作為獎勵。

所長陳瑞濱說，動物保護法規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」違者依可處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰，並終身不得飼養寵物。

陳瑞濱表示，提醒民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠，終養牠，並做好絕育工作，不要任意繁殖再棄養，如果做不到即是虐待，隨意棄置，形同殺害寵物。無法飼養寵物應尋求各種管道如轉讓親朋飼養或請動物醫院協助張貼認養啟示，最終如仍無管道必須送交公立動物收容所收容，不得任意棄養。

惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供
惡意棄養4幼鳥將罰60萬，影像公布最高4萬檢舉獎金。圖／基隆動保所提供

棄養 寵物 基隆

延伸閱讀

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

搬家棄養毛小孩 2隻活活餓死、1隻瘦骨如柴...飼主判罰

最棒示範網讚爆！王仁甫季芹帶女兒迎接新家人

學甲動物保護教育園區鑽探惹議 農業局這樣回應

相關新聞

影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇

2020庚子鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，昨晚深夜放到今天凌晨在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，今年比較特...

影／惡意棄養4幼鳥將罰60萬 影像公布最高4萬檢舉獎金

一名男子今天凌晨騎乘機車至基隆動物保護防疫門口，惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場影片，並提供最高4萬元檢舉獎金。男子...

延續觀光熱潮 漫遊花東小鎮集章換好禮

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管理...

宜蘭轉運站17日拆建 改臨時站搭車

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，轉運站將於9月17日停用拆建，預計2022年底完工啟用。縣府表示，施工期間，...

叫我第一名／友善栽種金柑 游淑珍奪大獎

全台9成以上金柑（又稱金棗）產自宜蘭，礁溪鄉女農游淑珍世代務農，孩子長大後，她與丈夫許錫淇接手家族土地，以友善方式栽種金...

10年努力 基隆中山一、二路拓寬通車

歷經10年努力，解決60多拆遷戶的問題及工程執行困難，基隆市中山一、二路拓寬工程最後一哩路終於完工，總工程經費15億餘元...

協和電廠轉型燃氣 地方憂衝擊漁業 台電承諾回饋

協和發電廠燃油機組屆齡除役後，台電規畫將協和火力發電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部燃氣複循環機組。經濟部昨下午在協和發電...

台東35重金屬農地 32解除列管

台東縣沒有工業汙染，但民國96年縣府辦理農地土壤調查作業，卻意外發現35處、共14公頃多農地，土壤中含銅、鋅等重金屬，且...

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

鷄籠中元祭放水燈遊行今晚7點在市區展開，今年為因應新冠肺炎疫情，改為車隊繞境祈福，沒有表演隊伍，不進行市區封街。市長林右...

台東縣府取締非法載運生禽畜糞 半年裁罰114萬元

台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車...

花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

花蓮一名78歲的鍾姓瓜農與妻子在鳳林種植小玉西瓜，早前一名台北盤商曾下單訂購，待西瓜收成後，台北盤商卻棄單，造成三、四千顆西瓜只能暫時堆放在工寮內。

9月5日免費看 台東天空舞集結合排灣神話創新作

台東市在地現代舞團「天空舞集」度過嚴竣的疫情考驗，9月5日晚上7點30分在台東縣文化處演藝廳，推出年度新創作「輕鬆快樂」...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

影／幫幫他！獨居中風柚農憂沒法賣 開放採果半買半送

視察桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央負擔786億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。