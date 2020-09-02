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影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇
2020庚子鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，昨晚深夜放到今天凌晨在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，今年比較特別的是因為浪太大，沙灘無法靠近，大型聯姓水燈頭由大吊車吊掛下海，一般水燈頭也由救難人員協助推下海，宗親會人員只抬到岸邊，但水燈頭火後多被大浪推回岸邊，有的燒得很旺，有的被大水打滅。宗親會說，多年來首遇浪這麼大，主要是漲潮加上颱風過後。
放水燈都希望大火越旺越遠越好，但今年遇到大浪都漂不遠，不過岸邊仍擠滿民眾及愛好攝影人士捕捉難得畫面。市長林右昌說，受颱風外圍環流緣故風浪蠻大，但這不減各姓宗親會虔誠心意，誠心誠意這是普度期間最重要的，好兄弟與老大公都領受的到，一樣燒旺旺，祈求平安
宗親會人員說，今年要放成功的機率不高，因為浪太大，是多年來第一次遇到，主要是漲潮加上颱風過後，很難放成功。議員童子瑋表示，今年放水燈因為颱風的關係比較困難，宗親會人員抬到岸邊，多靠救難人員把水燈頭推出去。
誦經祭儀完畢後，由聯姓會引領，藉用大型吊車，把承載水燈頭慢慢放進海面，各姓宗親會依序，引燃火勢後由救難人員推入海，在旁民眾高喊「發喔」、「平安啦」。由於浪實在太大，浪捲數人高，甚至一直沖上岸，多數漂出不到10公尺就被沖回岸邊，有的燒得很旺，有的被大水打滅。
文化局長陳靜萍表示，今年因為浪太大，沙灘完全無法靠近，聯姓宗親會的火燈頭由大吊車吊掛，避免發生危險，是多年來首次使用大型吊車協助放火燈。
基隆市救難協會人員表示，浪大大由他們協助推下海，稍一不慎就會被大浪捲入海，一度因浪大無法施放，各水燈頭在岸邊排隊，待浪稍小才施放，今年施放過程比較長。
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