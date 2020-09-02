快訊

囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供

2020庚子鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，昨晚深夜放到今天凌晨在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，今年比較特別的是因為浪太大，沙灘無法靠近，大型聯姓水燈頭由大吊車吊掛下海，一般水燈頭也由救難人員協助推下海，宗親會人員只抬到岸邊，但水燈頭火後多被大浪推回岸邊，有的燒得很旺，有的被大水打滅。宗親會說，多年來首遇浪這麼大，主要是漲潮加上颱風過後。

放水燈都希望大火越旺越遠越好，但今年遇到大浪都漂不遠，不過岸邊仍擠滿民眾及愛好攝影人士捕捉難得畫面。市長林右昌說，受颱風外圍環流緣故風浪蠻大，但這不減各姓宗親會虔誠心意，誠心誠意這是普度期間最重要的，好兄弟與老大公都領受的到，一樣燒旺旺，祈求平安

宗親會人員說，今年要放成功的機率不高，因為浪太大，是多年來第一次遇到，主要是漲潮加上颱風過後，很難放成功。議員童子瑋表示，今年放水燈因為颱風的關係比較困難，宗親會人員抬到岸邊，多靠救難人員把水燈頭推出去。

誦經祭儀完畢後，由聯姓會引領，藉用大型吊車，把承載水燈頭慢慢放進海面，各姓宗親會依序，引燃火勢後由救難人員推入海，在旁民眾高喊「發喔」、「平安啦」。由於浪實在太大，浪捲數人高，甚至一直沖上岸，多數漂出不到10公尺就被沖回岸邊，有的燒得很旺，有的被大水打滅。

文化局長陳靜萍表示，今年因為浪太大，沙灘完全無法靠近，聯姓宗親會的火燈頭由大吊車吊掛，避免發生危險，是多年來首次使用大型吊車協助放火燈。

基隆市救難協會人員表示，浪大大由他們協助推下海，稍一不慎就會被大浪捲入海，一度因浪大無法施放，各水燈頭在岸邊排隊，待浪稍小才施放，今年施放過程比較長。

基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供
基隆放水燈驚濤駭浪，宗親會：漲潮加颱風過後多年首遇。圖／蔡宗和老師提供

放水燈 颱風 沙灘

延伸閱讀

梅莎颱風遠離 吳德榮：北部、東北部今氣溫恐飆破37度

基隆放水燈掀大浪 吊掛王船送入海

影／基隆放水燈大浪燒更旺 首用大吊車吊下海民眾爭睹

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

相關新聞

影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇

2020庚子鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，昨晚深夜放到今天凌晨在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，今年比較特...

影／惡意棄養4幼鳥將罰60萬 影像公布最高4萬檢舉獎金

一名男子今天凌晨騎乘機車至基隆動物保護防疫門口，惡意棄養4隻家鴿幼雛，動保所公布現場影片，並提供最高4萬元檢舉獎金。男子...

延續觀光熱潮 漫遊花東小鎮集章換好禮

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管理...

宜蘭轉運站17日拆建 改臨時站搭車

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，轉運站將於9月17日停用拆建，預計2022年底完工啟用。縣府表示，施工期間，...

叫我第一名／友善栽種金柑 游淑珍奪大獎

全台9成以上金柑（又稱金棗）產自宜蘭，礁溪鄉女農游淑珍世代務農，孩子長大後，她與丈夫許錫淇接手家族土地，以友善方式栽種金...

10年努力 基隆中山一、二路拓寬通車

歷經10年努力，解決60多拆遷戶的問題及工程執行困難，基隆市中山一、二路拓寬工程最後一哩路終於完工，總工程經費15億餘元...

協和電廠轉型燃氣 地方憂衝擊漁業 台電承諾回饋

協和發電廠燃油機組屆齡除役後，台電規畫將協和火力發電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部燃氣複循環機組。經濟部昨下午在協和發電...

台東35重金屬農地 32解除列管

台東縣沒有工業汙染，但民國96年縣府辦理農地土壤調查作業，卻意外發現35處、共14公頃多農地，土壤中含銅、鋅等重金屬，且...

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

鷄籠中元祭放水燈遊行今晚7點在市區展開，今年為因應新冠肺炎疫情，改為車隊繞境祈福，沒有表演隊伍，不進行市區封街。市長林右...

台東縣府取締非法載運生禽畜糞 半年裁罰114萬元

台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車...

花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

花蓮一名78歲的鍾姓瓜農與妻子在鳳林種植小玉西瓜，早前一名台北盤商曾下單訂購，待西瓜收成後，台北盤商卻棄單，造成三、四千顆西瓜只能暫時堆放在工寮內。

9月5日免費看 台東天空舞集結合排灣神話創新作

台東市在地現代舞團「天空舞集」度過嚴竣的疫情考驗，9月5日晚上7點30分在台東縣文化處演藝廳，推出年度新創作「輕鬆快樂」...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

影／幫幫他！獨居中風柚農憂沒法賣 開放採果半買半送

視察桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央負擔786億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。