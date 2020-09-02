基隆放水燈掀大浪 吊掛王船送入海

中央社 / 基隆2日電

鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭昨天深夜在望海巷舉行，動用吊車將承載水燈頭的紙糊王船吊掛送入海，雖頻被大浪帶回岸際，市長林右昌說，不減宗親會虔誠心意，好兄弟都能領受到。

基隆市望海巷海邊昨天深夜擠滿等待觀賞施放水燈的人潮，基隆市長林右昌和基隆市議會議長蔡旺璉及輪值主普聯姓會代表等各界賢達參與祭祀儀式，虔誠祝禱基隆市民平安。

誦經祭儀結束後，聯姓宗親會的水燈頭以大型吊車將承載水燈頭的紙糊大型王船慢慢放進海面，各姓宗親會接續把引燃水燈頭推入海面，在旁民眾高喊「發喔」、「平安啦」，不少民眾紛紛拿著手機開啟直播，與好友們分享。

不過，由於現場海域風浪太大，水燈頭頻被帶回岸際，林右昌說，受到颱風梅莎外圍環流影響，現場風浪蠻大，但不減各姓宗親會虔誠心意，誠心誠意是普渡期間最重要的，相信好兄弟與老大公都能領受到，願一切都順利平安。

基隆 林右昌 放水燈

延伸閱讀

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

基隆聽時光說古蹟 推出西岸實境解謎遊戲

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

影／含瘦肉精美豬若進口來台 林右昌：基市府可做3件事

相關新聞

延續觀光熱潮 漫遊花東小鎮集章換好禮

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管理...

宜蘭轉運站17日拆建 改臨時站搭車

宜蘭轉運站即將原地改建，縣政府報請議會同意，轉運站將於9月17日停用拆建，預計2022年底完工啟用。縣府表示，施工期間，...

叫我第一名／友善栽種金柑 游淑珍奪大獎

全台9成以上金柑（又稱金棗）產自宜蘭，礁溪鄉女農游淑珍世代務農，孩子長大後，她與丈夫許錫淇接手家族土地，以友善方式栽種金...

10年努力 基隆中山一、二路拓寬通車

歷經10年努力，解決60多拆遷戶的問題及工程執行困難，基隆市中山一、二路拓寬工程最後一哩路終於完工，總工程經費15億餘元...

協和電廠轉型燃氣 地方憂衝擊漁業 台電承諾回饋

協和發電廠燃油機組屆齡除役後，台電規畫將協和火力發電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部燃氣複循環機組。經濟部昨下午在協和發電...

台東35重金屬農地 32解除列管

台東縣沒有工業汙染，但民國96年縣府辦理農地土壤調查作業，卻意外發現35處、共14公頃多農地，土壤中含銅、鋅等重金屬，且...

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

鷄籠中元祭放水燈遊行今晚7點在市區展開，今年為因應新冠肺炎疫情，改為車隊繞境祈福，沒有表演隊伍，不進行市區封街。市長林右...

台東縣府取締非法載運生禽畜糞 半年裁罰114萬元

台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車...

花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

花蓮一名78歲的鍾姓瓜農與妻子在鳳林種植小玉西瓜，早前一名台北盤商曾下單訂購，待西瓜收成後，台北盤商卻棄單，造成三、四千顆西瓜只能暫時堆放在工寮內。

9月5日免費看 台東天空舞集結合排灣神話創新作

台東市在地現代舞團「天空舞集」度過嚴竣的疫情考驗，9月5日晚上7點30分在台東縣文化處演藝廳，推出年度新創作「輕鬆快樂」...

影／幫幫他！獨居中風柚農憂沒法賣 開放採果半買半送

宜蘭縣冬山鄉81歲老農何清和中風行動不便，園區有100多棵老欉柚樹經由他細心照顧且不使用藥農，品質相當好，今年少雨水沒颱...

台東卡大地布部落三大家族頭目 聲明反知本光電案

針對知本光電案衍生至今的爭議，台東市知本地區卑南族卡大地布（Katratripulr）部落，三大家族拉罕（頭目）發表共同...

熱門新聞

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

5800萬元委外 苗栗市公有停車收費換手費率不變

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。