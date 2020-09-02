基隆放水燈掀大浪 吊掛王船送入海

鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭昨天深夜在望海巷舉行，動用吊車將承載水燈頭的紙糊王船吊掛送入海，雖頻被大浪帶回岸際，市長林右昌說，不減宗親會虔誠心意，好兄弟都能領受到。

基隆市望海巷海邊昨天深夜擠滿等待觀賞施放水燈的人潮，基隆市長林右昌和基隆市議會議長蔡旺璉及輪值主普聯姓會代表等各界賢達參與祭祀儀式，虔誠祝禱基隆市民平安。

誦經祭儀結束後，聯姓宗親會的水燈頭以大型吊車將承載水燈頭的紙糊大型王船慢慢放進海面，各姓宗親會接續把引燃水燈頭推入海面，在旁民眾高喊「發喔」、「平安啦」，不少民眾紛紛拿著手機開啟直播，與好友們分享。

不過，由於現場海域風浪太大，水燈頭頻被帶回岸際，林右昌說，受到颱風梅莎外圍環流影響，現場風浪蠻大，但不減各姓宗親會虔誠心意，誠心誠意是普渡期間最重要的，相信好兄弟與老大公都能領受到，願一切都順利平安。