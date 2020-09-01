影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

鷄籠中元祭放水燈遊行今晚7點在市區展開，今年為因應新冠肺炎疫情，改為車隊繞境祈福，沒有表演隊伍，不進行市區封街。市長林右昌逐一向花車、水燈頭車揮手致意，市區仍有不少民眾在道路兩側欣賞，還有施放煙火，市區仍如不夜城。

林右昌說，雖然規模縮小，但科儀都依傳承166年的傳統，各宗教會車隊遶行祈福，晚間會到八斗子望海巷放火燈，今年雖然沒有封街，但市區仍舊吸引不少民眾來觀當。

文化局長陳靜萍表示，今晚放水燈遊行不邀請表演隊伍參與，不設觀賞台、觀眾席，不進行市區封街管制，由市府派警力彈性交通維護斷。八斗子望海巷施放水燈頭在晚間10點舉行，相關儀式舉行完成後，即施放各姓氏水燈頭於海面，引領海上孤魂上岸接受人間供奉。