基隆聽時光說古蹟 推出西岸實境解謎遊戲

基隆「聽時光說古蹟」活動19、20日舉行，透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」，重新連結西岸歷史，除安排防空洞小劇場外，還有創意小旅行等，市長林右昌歡迎民眾前來體驗。

基隆市長林右昌在市務會議後記者會指出，基隆市「全國古蹟日」活動，這幾年受到民眾歡迎，去年開始逐步把計畫移向西岸的仙洞、白米甕周邊地區，這裡過去是重要歷史空間廊帶，尤其，基隆在築港現代化後，西岸有著非常多現代化聚落及港務產業遺跡。

市府文化局長陳靜萍表示，今年「聽時光說古蹟」活動將配合全國古蹟日於19、20日在西岸各場域舉行，除有防空洞小劇場外，還有創意小旅行、古蹟速寫、聲音取景及紙雕創作，民眾也可透過西岸實境解謎遊戲，拿著解謎道具，跟著線索找尋故事中埋藏在西岸的神祕寶藏。

陳靜萍說，民眾還可蒐集四色套印的明信片，只要完成明信片套印，就可上傳到基隆市文化局臉書（Facebook）參加抽獎，獲得精美小禮物。