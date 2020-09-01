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台東縣府取締非法載運生禽畜糞 半年裁罰114萬元

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車輛違規載運生禽畜糞當場開罰6萬元。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車輛違規載運生禽畜糞當場開罰6萬元。圖／台東縣政府提供

台東縣政府今年加強取締非法載運生禽畜糞進入台東，半年來查獲並攔阻22萬5千多公斤，總計裁罰114萬元，今天再度成功攔檢車輛違規載運生禽畜糞當場開罰6萬元。農業處呼籲禽畜業者及農友勿僥倖偷運生禽畜糞。

縣府農業處表示，日前據報有車輛在縱谷地區違規偷運生禽畜糞，稽查小組展開埋伏，今天在省道台9線公路上，攔檢一台載運生禽畜糞車輛，司機未合法持有「雞糞清運遞送聯單」，立即開罰6萬元，並諭令原車返回。

使用生禽畜糞不但污染環境，也造成台東觀光嚴重影響，縣長饒慶鈴去年6月宣誓禁生禽畜糞入境決心後，即指示農業處、縣警察局及環保局組成稽查小組，嚴格取締未經合法申請載運生禽畜糞的車輛。

農業處表示，今年上半年查獲並攔阻約22萬5210公斤生禽畜糞，已完成19輛車裁罰，總計裁罰114萬元。縣府重申，未依規定申請者將予以開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，且查獲第3次將沒入車輛及相關機具。

台東 警察 饒慶鈴

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